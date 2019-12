Fast alle Orden, die am Wochenende bei einem Einbruch in das Berliner Stasi-Museum gestohlen wurden, sind Nachbildungen. Wie der Leiter des Museums, Jörg Drieselmann, am Montag der Nachrichtenagentur dpa sagte, seien diese gestohlenen Orden nicht viel wert gewesen.

"Gestohlen wurden acht Orden, von denen nur einer echt war. Die anderen waren Faksimiles", so Drieselmann weiter. Und der echte Vaterländische Verdienstorden in Gold sei in Wirklichkeit einer in Bronze gewesen. Bei dem Einbruch war auch Goldschmuck gestohlen worden, den Materialwert bezifferte Drieselmann auf etwa 1.500 Euro.