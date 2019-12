Bild: Screenshot/Twitter

"Ende Gelände" - Mauer in Cottbus erneut beschmiert

07.12.19 | 11:25 Uhr

Es begann mit einem "Ende Gelände stoppen"-Schriftzug im Zuge eines Anti-Kohle-Protests in der Lausitz auf einer Mauer. Aus dem Slogan wurde eine rechte Schmierei - Cottbuser Polizisten sind darin verwickelt. Nun wurde die Mauer in Cottbus erneut beschmiert.



Die Mauer in Cottbus, die in den letzten Tagen mit Slogans beschmiert war, wurde jetzt erneut mit einen Claim bemalt. Die "Interventionistische Linke Berlin" twitterte am Freitag ein Foto mit der Mauer, auf der in weißen Buchstaben steht: "We're unstoppable Love EG Hate Racism", danebendas Symbol von "Ende Gelände". Wer hinter dem Foto steht und wer genau den Schriftzug auf der Wand hinterlassen hat, ist noch unklar. Die Brandenburger Polizei nannte die Aktion auf Twitter eine erneute Sachbeschädigung: "Die Ermittlungen dazu laufen."

Disziplinarverfahren gegen Bereitschaftspolizisten läuft

Eine Woche zuvor hatte ein rechtsextremer Slogan, den Cottbuser Bereitschaftspolizisten auf der Wand hinterlassen haben sollen, Empörung hervorgerufen. Seit knapp einer Woche läuft ein Disziplinarverfahren gegen neun Bereitschaftspolizisten, die vor einem geplanten Einsatz bei einer "Ende Gelände"-Aktion in der Lausitz vor der Wand posiert hatten, auf der damals noch "Stoppt Ende Gelände!" stand. Nachdem das Foto in sozialen Netzwerken auftauchte und dort für Aufregung sorgte, beauftragte die Polizei die Bereitschaftspolizisten, das Graffito von der Wand zu entfernen. Wie sich im Laufe des Disziplinarverfahrens der Polizei herausstellte, sollen die Polizisten darauf das Symbol eines Krebses sowie das Kürzel "DC!" auf der Wand zurückgelassen haben. Beleg dafür sei ein bisher unveröffentlichtes Foto, welches das Graffito nach einer teilweisen Entfernung durch die Polizeibeamten zeigt, wie das Polizeipräsidium Brandenburg mitteilte.

Das Kürzel "DC" steht für den rechtsextremen Slogan "Defend Cottbus", also "Cottbus verteidigen", der laut Brandenburger Verfassungsschutz "sowohl von Personen mit Bezügen zur 'Neuen Rechten' (zum Beispiel: Identitäre Bewegung Cottbus), als auch von gewaltbereiten Rechtsextremisten im Großraum Cottbus" genutzt wird, wie ein Sprecher auf Anfrage von rbb|24 mitteilte. In Anlehnung an das Wappen der Stadt Cottbus sei auf den Propagandamaterialien von "Defend Cottbus" ein Flusskrebs zu sehen.

Stübgen: "Solche Tendenzen werden bei der Brandenburger Polizei nicht geduldet"

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) kündigte eine rigorose Aufklärung der Vorwürfe an. Stübgen sagte am Dienstag im rbb, er könne dem Ergebnis der Untersuchung nicht vorgreifen. Es gebe aber Hinweise darauf, dass zumindest einige der Polizisten die Bedeutung des Kürzels DC kannten. Mit dieser Provokation hätten sie möglicherweise auch eine bestimmte Zielrichtung verfolgt. Solche Tendenzen würden in der Brandenburger Polizei nicht geduldet.



Die Polizeiführung habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe reagiert, so Stübgen. Die Polizisten seien identifiziert und sofort aus dem Einsatz genommen worden. Zudem seien sie an unterschiedliche Orte versetzt worden.