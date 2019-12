Bundespolizei in Berlin

Die Bundespolizei hat einen Mann festgenommen, der Fahrkartenautomaten auf Berliner S-Bahnhöfen manipuliert haben soll.

Demnach hatten Zivilfahnder den 44-Jährigen am Donnerstag beobachtet, wie er in der westlichen Innenstadt auf den Bahnhöfen Charlottenburg und Savignyplatz Automaten bearbeitete, um an das Geld zu kommen. Die Fahnder fassten den Mann auf frischer Tat.