In Berlin befindet sich der Fahrstuhl mit dem schlechtesten Wert am Bahnhof Zoo. Er konnte an 159,6 Tagen im Jahr nicht benutzt werden. Das entspricht einer Verfügbarkeit von 55,6 Prozent. Ein weiterer Fahrstuhl dort war an 106 Tagen außer Betrieb. Auch in Brandenburg fiel ein Aufzug besonders negativ auf: Am Bahnhof in Finsterwalde (Niederlausitz) fuhr ein Aufzug an 177,9 Tagen nicht. Die Verfügbarkeit belief sich hier auf 50,6 Prozent. Ein weiterer Aufzug in dem Bahnhof fiel an 165 Tagen aus.

Ganz anders im Bahnhof Elsterwerda: Dort wurde zwischen August 2018 und November 2019 kein einziger Ausfall festgestellt. Bei keinem anderen Bahnhof in Berlin und Brandenburg ist das der Fall.