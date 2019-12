Georgine Krüger aus Berlin-Moabit war 14 Jahre alt, als sie am 25. September spurlos verschwand. Es war ein Tag, an dem eigentlich ihr großer Traum in Erfüllung gehen sollte. Sie hatte eine Zusage für eine kleine Rolle in der Serie "Türkisch für Anfänger" bekommen und sollte sich am Nachmittag bei der Agentur melden. Georgine war nervös an diesem Morgen. Vesna Krüger, Georgines Mutter, erinnert sich: "Sie war total aufgeregt, auch in der Schule. Der Lehrer sagte, so habe ich die Georgine noch nie gesehen, wie an diesem Tag."

In der Sondersendung ist Moderator Uwe Madel unterwegs in Berlin und Brandenburg auf den Spuren von drei verschwundenen Mädchen: Rebecca Reusch (vermisst seit dem 18. Februar 2019), Georgine Krüger (25. September 2006) und Maike Thiel (3. Juli 1997).

Für die Familie brach eine Welt zusammen – auch für die sieben Jahre jüngere Michelle. Von nun an drehte sich alles um die Fragen: Wo ist Georgine? Und was ist passiert?

Über die letzten Stunden vor Georgines Verschwinden sind nur Eckdaten bekannt: Die 14-Jährige fuhr mit dem Bus von ihrer Schule mit der Linie M27 nach Hause. An ihrer Haltestelle stieg sie gegen 14 Uhr aus. Danach bog sie in die Straße ein, in der sie wohnte. Um 14:15 Uhr wurde ihr Handy ausgeschaltet. Von da an gab es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Zu Hause kam sie nie an.

Seit dem 31. Juli 2019 läuft nun am Berliner Landgericht ein Prozess gegen Ali K. Der 44-jährige Vater von drei Kindern wohnt unweit des Hauses, in dem Georgine damals lebte. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft ihm ein schweres Verbrechen vor: "Er ist dringend verdächtigt, das Mädchen an der Bushaltestelle abgefangen zu haben, sie in den Keller seines Wohnhauses in Berlin-Moabit gelockt zu haben und sie dort aus sexueller Motivation heraus, getötet zu haben", so Sprecher Martin Steltner.

Laut Prozessakte ist Ali K. bereits 2012 strafrechtlich aufgefallen. Damals wurde er wegen einer Sexualstraftat verurteilt: In seinem Keller hatte er eine Minderjährige geschlagen und sexuell bedrängt. Weil Ali K. in der Nähe von Georgines Familie lebte, geriet er bei späteren Ermittlungen in den Fokus der Mordkommission. Ermittler Bernhard Jaß und seine Kollegen entschieden sich für einen außergewöhnlichen Schritt: Sie setzten auf Ali K. verdeckte Ermittler an, speziell ausgebildete Polizeibeamte, die als Privatpersonen eingesetzt werden. Während der Ermittlungszeit führen sie ein anstrengendes und mitunter gefährliches Doppelleben.