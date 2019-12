Die Berliner Polizei hat in der Schöneberger Pallasstraße acht Personen festgenommen, die unter anderem verbotene Böller gezündet haben. Mehrere Gruppen hatten sich am Samstagnachmittag und -abend an der Kreuzung zur Potsdamer Straße versammelt und auf der Straße Feuerwerk gezündet, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Der Kiez um die Pallasstraße gehört zu den Bereichen in Berlin, wo in der Silvesternacht kein Feuerwerk gezündet werden darf.