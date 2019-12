Bild: ZB/Patrick Pleul

"Weißfischbefischung" in Berlin - Fische fangen für die Tonne

30.12.19 | 17:40 Uhr

Tonnenweise Fische lässt das Land Berlin jedes Jahr aus Flüssen und Seen fangen - um sie wegzuwerfen. Sinn der Maßnahme sei es, die Wasserqualität zu verbessern, heißt es. Tierschützer fordern einen Stopp der "Weißfischbefischung". Von Friederike Steinberg



Im Auftrag des Landes Berlin werden jedes Jahr tonnenweise Fische gefangen und weggeworfen. So holten im Jahr 2019 Fischer im Auftrag des Landes 43,4 Tonnen Fische aus Berliner Gewässern, die dann getötet und in Biogasanlagen entsorgt wurden. Das geht aus Zahlen der Senatsverwaltung für Umwelt hervor (Stand: 03. Dezember). In den zurückliegenden Jahren lagen die Mengen noch darüber - bis vor drei Jahren waren es sogar meist über 100 Tonnen. Insgesamt 1.295 Tonnen sogenannter Weißfische wurden seit 2008 gefangen. Als Weißfische werden verschiedene, meist silberglänzende Karpfenarten bezeichnet, beispielsweise Brassen, Rotfedern oder Rotaugen. Die Senatsumweltverwaltung begründet diese "Weißfischbefischung", die es bereits seit etwa 40 Jahren gibt, mit einer Verbesserung der Wasserqualität. Tierschützer dagegen kritisieren das Töten und Wegwerfen abertausender Fische.

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Hintergrund des Ganzen sind Umweltprobleme, die die Fische zwar nicht ursächlich ausgelöst haben, für die sie aber am Ende ihr Leben lassen. Im Detail geht es um die Überdüngung von Gewässern. Gelangen viele Nährstoffe in Flüsse und Seen, wachsen dort Algen und Wasserpflanzen besonders stark - zum Beispiel wenn mit Fäkalien, Dünger oder Waschmittel die Stoffe Phosphor und Stickstoff ins Wasser gespült werden. Die vielen Algen entziehen dann anderen, empfindlicheren Pflanzen- und Tierarten den lebensnotwendigen Sauerstoff. Kleine Krebse (das Zooplankton) könnten die Algen zwar eindämmen, sie stehen aber - und hier kommen die Weißfische ins Spiel - auf deren Speiseliste.

Die Bezeichnung Weißfische (hier eine Rotfeder) geht auf die silbrig glänzenden Schuppen zurück Bild: imago stock&people

Weißfische leben natürlicherweise in den Berliner Gewässern, seien aber auch hart im Nehmen, erklärt Robert Arlinghaus, Fischbiologe am Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). "Sie können sich in fast allen Gewässern reproduzieren." Auch in überdüngten Gewässern vermehren sich Brassen oder Rotfedern munter und fressen dann in großer Zahl das Zooplankton weg.

Aus dem Wasser in die Tonne

Die kleinen Krebse seien aber wichtig als "Biofiltrierer" in überdüngten und veralgten Gewässern, heißt es in einer Antwort der Senatsverwaltung auf die Anfrage des Grünen-Abgeordneten Stefan Taschner vom Februar 2019 [pardok.parlament-berlin.de]. Daher sei es bisher wichtig gewesen, die Fische wegzufangen. "Die Weißfischentnahme führte zu reduziertem Fraßdruck auf Zooplankton und damit zur Förderung von Kleinkrebsen", stellt die Senatsumweltverwaltung fest. Also heißt es "Fische schreddern": Die Tiere werden mit Netzen und Reusen gefangen, "sachgerecht getötet" und dann zu den Biogasanlagen gefahren. Entsorgt werden die eigentlich essbaren Fische, weil sie - wegen ihrer vielen Gräten - als Speisefisch nicht beliebt sind.



"Ethisch nicht vertretbar"

Tierschützer kritisieren das. So heißt es in einem bisher nicht veröffentlichten Positionspapier der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Tierschutzpolitik der Grünen von Ende Oktober: "Die unverhältnismäßige Vernichtung so großer Fisch- bzw. Nahrungsmengen ist ethisch und vor dem Hintergrund des Tierschutzes nicht vertretbar." Wenn die Gewässer immer wieder neu verschmutzt würden, könne das Problem nicht dadurch gelöst werden, Fische zu fangen, heißt es. "Das Ausfangen von Weißfischen in Fließgewässern ist bei fortlaufendem Nährstoffeintrag ökologisch wirkungslos." Die Weißfischbefischung sollte "schnellstmöglich" beendet werden, sollte sie "bei fortlaufendem Nährstoffeintrag keine wissenschaftlich zweifelsfrei belegte Wirkung" haben.

"Es ist eine Symptombekämpfung"

Fischbiologe Arlinghaus bezweifelt grundsätzlich nicht, dass das Abfischen die Gewässer klarer machen kann. Das Eingreifen in Nahrungsketten - also Biomanipulation - könne sinnvoll sein, sagt er. "Es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass das auf die Erhöhung der Wassersichtigkeit wirkt." Aber er betont auch: "Es kann die Ursache nicht abstellen, es ist eine Symptombekämpfung."



In Berlin laufe beispielsweise immer wieder die Mischkanalisation der Innenstadt über, ungefiltert würden dann Exkremente in die Spree abgeleitet. "Da kommt an einem Tag so viel Phosphor rein - da kannst du gar nicht gucken", so Arlinghaus wörtlich. Berlin brauche unter anderem eine bessere Kanalisation. Die Ufer müssten eigentlich auch so umgebaut werden, dass nur wenig Fremdstoffe eingetragen werden. "Es gibt 1.000 Möglichkeiten", sagt Arlinghaus. Diese seien aber in der Stadt oft schwierig umzusetzen - und auch teuer.

Befischung kostet Zehntausende Euro jährlich

Geld ist allerdings da - denn auch die Befischung kostet: So flossen dafür laut Senatsumweltverwaltung allein im Jahr 2018 mehr als 49.000 Euro an sieben Fischereibetriebe.

Die LAG Tierschutzpolitik fordert daher, dieses Geld könnte stattdessen "für andere, direkt Natur und Gewässer aufwertende Maßnahmen verwendet werden". Möglich sei es zum Beispiel, durch Renaturierungsmaßnahmen Raubfische zu fördern, die die Kleinbarsche dann auf natürliche Weise dezimieren. Wird schon gemacht, wiegelt die Senatsverwaltung ab: Raubfische oder fischfressende Wasservögel könnten die Weißfischbestände aber nicht alleine in den Griff kriegen.



Herbert Lohner, Naturschutzreferent des BUND, weist jedoch darauf hin, dass sich die Qualität der Gewässern im Vergleich zu den 1980er deutlich verbessert habe. Da könne man die Befischung, je nach Zustand des jeweiligen Gewässers, durchaus in Frage stellen. Die Fischereibetriebe, die bis jetzt durch das Abfangen verdient hätten, könne man ja auch einbeziehen und fragen: "Wie kann man die Fischereibetriebe dafür entlohnen, dass sie etwas für den guten Zustand der Gewässer machen?"

Und während Berlin noch nach Ideen sucht, isst Brandenburg längst

Dass die Wasserqualität in den Berliner Seen und Flüssen zuletzt besser geworden sei, bestätigt die Senatsumweltverwaltung - und zeigt auch Bereitschaft, die Weißfischbefischung zumindest weiter runterzufahren: "Die derzeitige Gewässersituation lässt aber eine langsame Abnahme der beauftragten Menge zu", heißt es. Der Senat untersuche zurzeit die "Effekte der Weißfischentnahme" und "diskutiert eine eventuelle Neuregelung der Befischung für bestimmte Gewässerabschnitte in Kombination mit anderen Maßnahmen und Abwägung des Tierschutzes". "Neuregelungen", teilte Sprecher Derk Ehlert im Dezember rbb|24 mit, seien "aber noch nicht endgültig festgelegt oder umgesetzt".

Fischer Wolfgang Schröder mit gefangener Brasse | Bild: dpa-Zentralbild/Bernd Settnik

Dass die Tonnen an Fisch in Berlin solange wenigstens sinnvoll verwendet werden, scheint allerdings nicht in Sicht: Bisher habe sich "kein nachhaltiger Vermarktungszweig für Weißfische etabliert", heißt es von der Umweltverwaltung. Noch werde in Berlin nach einer Idee für eine "innovative Nutzung als Futtermittel oder als aufbereitetes Lebensmittel" gesucht. Vielleicht könnte es helfen, zur Ideenfindung den Blick einmal über die Grenzen der Start-up-Haupstadt hinaus zu werfen: Im brandenburgischen Strohdehne (Havelland) fängt Fischer Wolfgang Schröder seit Jahren Brassen und Rotaugen und verkauft sie. Filetiert, geräuchert - oder als Burger.