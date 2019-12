Ein Fußgänger ist in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Lichtenberg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer um etwa 00:30 Uhr in der Landsberger Allee in Richtung Liebenwalder Straße unterwegs und erfasste in Höhe Ferdinand-Schultze-Straße den 51-jährigen Fußgänger, der in der Nähe des Fußgängerüberwegs vom Mittelstreifen aus die Straße überquerte.

Nach Angaben von Zeugen soll der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.