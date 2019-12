Audio: rbbKultur | 27.12.2019 | Interview mit Christian Stäblein | Bild: dpa/C. Ditsch

Interview | Bischof Christian Stäblein - "Wir wollen das Friedensstiftende nach vorne stellen"

24.12.19 | 10:02 Uhr

Seit Mitte November leitet Christian Stäblein die evangelische Landeskirche. Im Interview spricht der der 52-Jährige darüber, was ihn 2019 besonders bewegt hat - und wo er seine besondere Herausforderung als Kirchenoberhaupt sieht.

rbb: Herr Stäblein, welcher Moment ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben, wenn Sie an Ihren Einführungsgottesdienst im November zurückdenken? Christian Stäblein: Der gesamte Gottesdienst war ein wirklich schönes Ereignis. Vor allem denke ich immer noch an diesen ersten Moment, als ich in die Kirche reingekommen bin. Die Bläser setzten ein, und der lange Einzug begann. Das war für alle etwas Erhebendes, weil man merkt: Jetzt geht es los.

Nach ein paar Wochen im Amt - wie fühlt sich das an? Das ist eine schöne Herausforderung. Es gibt wirklich viel zu tun. Es ist eine Freude, wie viele Menschen Wert darauf legen, dass der Bischof da ist, sich meldet oder zu ihnen kommt. Ich möchte ein Hingucker sein - jemand, der wirklich hingeht, guckt und zuhört. Und es gibt ganz viele Menschen, die sich darauf freuen. Das ist schön, aber es geht natürlich nicht alles auf einmal.

Was ist eine der ersten Aufgaben, die Sie angepackt haben? Neben Advent und Weihnachten gibt es sehr viele Anlässe. Ein Anlass, der aber auch zu dieser Stadt dazu gehört, ist der 19. Dezember und das Erinnern an den Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz. Die Kirche war proppenvoll; es waren eher mehr da, als im letzten Jahr. Es ist für uns alle wichtig, dass wir das nicht vergessen und die Toten nicht vergessen.

Welches Ereignis wird Ihnen noch besonders in Erinnerung bleiben? Vielleicht gerade eher die kleineren Dinge, wie beispielsweise ein gutes Gespräch, das ich erlebt habe. Von den gesellschaftlichen Ereignissen sind es die Landtagswahlen in Brandenburg. Das hat uns alle bewegt, weil es um die Zukunft unserer demokratischen Kultur geht. Das liegt uns als Kirche sehr am Herzen. Auch die Europawahl gehörte dazu. Wir haben in diesem Jahr sehr stark dafür geworben, dass wir diese Einheit Europas und dieses Friedensstiftende, Völkerverbindende nach vorne stellen. Wir haben zwei Veranstaltungen für dieses Projekt Europa und das Miteinander, das doch sehr gefährdet ist, in den Kirchen gemacht. Das sehen wir gerade wieder in den letzten Tagen und Wochen, wenn neue Entscheidungen zum Brexit kommen. Von daher gehörte es zu diesem Jahr 2019, das demokratische und friedliche Miteinander zu stärken.

Bei den diesjährigen politischen Wahlen wurde deutlich, dass ein großer Teil der Deutschen die AfD unterstützt. Wie geht es Ihnen damit? Ich bin sehr froh, dass die Mehrheit im Land Brandenburg die demokratische Kultur gestärkt hat. Das wünschen wir uns auch als Kirche. Gleichzeitig ist das ein Signal dafür, dass sich viele Menschen mit ihren Fragen und Sorgen nicht wahrgenommen fühlen. Damit setzen wir uns auseinander. Zu den Kirchengemeinden gehört es in besonderer Weise dazu, Räume zu öffnen, wo Dialog, Gespräch und Auseinandersetzungen möglich sind. Wir vertreten dabei als Kirche immer klar die Position, dass Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und menschenfeindliche sowie rassistische Positionen mit dem Evangelium nicht vereinbar sind. Das haben wir immer gesagt, und das werde ich auch weiterhin sagen. Es gilt aber auch, dass wir in dieser Gesellschaft im Gespräch miteinander bleiben müssen, und dass wir von den Sorgen, Nöten und Ängsten der Menschen etwas aufnehmen können und darauf hören, was sich ändern muss, damit wir noch stärker demokratisch im Diskurs bleiben können.

Wir stehen zusammen und es kann nicht sein, dass Jüdinnen und Juden in diesem Land angegriffen werden. Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mir ist ein Gespräch mit einem evangelischen Pfarrer in Erinnerung, der inzwischen die Landeskirche gewechselt hat. Er sagte, die AfD sei doch eine ganz normale Partei. In seinen Augen werde die scharfe Abgrenzung der Kirchenleitung der Sache nicht gerecht. Viele Spitzenfunktionäre der AfD führen uns immer wieder vor, dass es sich nicht um eine ganz normale Partei handelt, sondern, dass wir immer wieder mit rechtsextremistischen Äußerungen aus dem Bereich dieses Flügels aber auch anderer Gruppierungen konfrontiert werden. Da kann ich nur sagen, dass Menschenfeindlichkeit mit demokratischer Struktur und mit dem Evangelium, der Menschenliebe Gottes, einfach nicht vereinbar ist. Das müssen wir deutlich formulieren. Solange dieses von Spitzenfunktionären dieser Partei so dargestellt wird, halte ich den Streit um die Frage, was ist eine "normale Partei", nicht für sinnvoll. Wir müssen uns um die Sorgen, Fragen und Nöte der Menschen kümmern, das steht vorne an. Dabei wollen wir keine Scheindebatten führen, aber uns im Blick auf Menschenfeindlichkeit deutlich abgrenzen.

2019 wird auch als das Jahr des Anschlags auf die Synagoge in Halle in Erinnerung bleiben. Erinnern Sie sich noch an die Situation, in der Sie davon erfahren haben? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, denn es war doch ein besonderer Tag. Nicht nur in Leipzig bereiteten sich alle auf die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls vor. Wir wollten am 9. Oktober mit einem Gottesdienst in der Gethsemanekirche, der sogenannten "Nacht der Lichter", an die Ereignisse der friedlichen Revolution vor 30 Jahren, erinnern. Die Meldungen von dem versuchten Anschlag auf die Synagoge und dem Anschlag auf andere Menschen in Halle, die dabei ermordet wurden, waren ein Schock.

Nach dem Gottesdienst haben wir vor der Synagoge in der Oranienburger Straße ein stilles Gedenken abgehalten. Einige Tage später habe ich mich auch an der Menschenkette vor der Synagoge beteiligt, um zu zeigen: Wir stehen zusammen und es kann nicht sein, dass Jüdinnen und Juden in diesem Land angegriffen werden.

Die evangelische Landeskirche arbeitet schon lange eng mit Vertreterinnen und Vertretern des Judentums zusammen. Hat sich seit Halle daran etwas verändert? Wir haben einen sehr intensiven Austausch. Wir haben in diesem Jahr auch eine Broschüre herausgegeben, in der wir auf die Verbundenheit mit den jüdischen Geschwistern hinweisen. Ich bin 2019 mehrfach in der Synagoge gewesen, habe auch zum zweiten Mal auf Einladung von Rabbiner Estrongo Nachama in der Synagoge Sukkat Shalom predigen dürfen, unter anderem zum Gedenken an den 9. November. Ich empfinde dies als ein großes Geschenk. Und ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren immer mehr verstärken. Es kommt darauf an, zu zeigen, dass Jüdinnen und Juden nicht allein sind, sondern mitten in unserer Gesellschaft sind. Und wenn sie angegriffen werden, wird unsere Gesellschaft im Kern angegriffen.

Das Interview mit Bischof Christian Stäblein führte Vera Kröning-Menzel für rbbKultur.

