Bereits zum 25. Mal lädt Frank Zander am Freitag zum Weihnachtsessen ins Estrel-Hotel. 3.000 Obdachlose werden erwartet. Am Eingang begrüßt der Gastgeber persönlich seine Gäste - der anstrengenste Part, meint Frank Zander im rbb-Interview.

Sie werden am Eingang wieder die Obdachlosen begrüßen. Welche Begegnungen machen Sie dabei?

In erster Linie ist es für uns Weihnachten. Die Menschen kommen auf uns zu. Wenn ich die armen Menschen am Eingang willkommen heiße, bekommen sie ein Leuchten in den Augen, strahlen mich an und umarmen mich. Das ist sehr herzzerreißend, denn sie haben sich nicht als arme Menschen verkleidet. Das sind wirklich arme Menschen. Jedes Mal sage ich meinen reichen Freunden: 'Kommt einfach mal hierher, um zu sehen, wie gut es euch geht.' Dann bin ich auch ziemlich kaputt, weil es eigentlich die anstrengendste Arbeit ist, alle zu begrüßen. Manchmal brauche ich auch einen kleinen Schuss Wodka, weil mich das sehr rührt.