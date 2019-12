"Es wurde in der Hedwigskathedrale wesentlich mehr zerstört"

Juristen, Denkmalschützer und Katholiken üben scharfe Kritik an den Baumaßnahmen in der St. Hedwigskathedrale in Berlin: Bei dem Umbau des Gotteshauses verstoße das Bistum gegen geltendes Recht. Der architektonisch bedeutsame Altar sei zerstört worden sei.

Denkmalschützer, Rechtsexperten und Gläubige werfen dem Erzbistum Berlin vor, durch bisherige Baumaßnahmen in der St. Hedwigskathedrale in Berlin-Mitte geschützte Denkmäler zerstört zu haben. Mehrere Menschen hielten am Donnerstag vor dem Haus der Stiftung Deutscher Denkmalschutzes eine Mahnwache ab.

Architekt und Gemeindemitglied Werner Kohl sagte der rbb-Abendschau, er habe Bruchstücke aus einem Bauschutt-Container geholt, die früher mal zum Altar gehört hätten. "Es wurde in der Kathedrale wesentlich mehr zerstört als in den öffentlichen Verlautbarungen des Erzbistums gesagt worden ist", so Kohl. "Es sind raumbildende Ausbauten abgebrochen worden und das ist ohne Baugenehmigung und ohne Bauantrag völlig illegal."