Bild: dpa

Notfall Kindermedizin - Kinderklinik der Charité muss immer öfter Patienten abweisen

21.12.19 | 08:00 Uhr

Die Kindernotfallversorgung am Virchow-Klinikum der Charité konnte in diesem Jahr schon mehr als 700 Patienten nicht stationär aufnehmen - ein deutlicher Anstieg. Fast 120 Kinder mussten sogar in Kliniken außerhalb der Stadt verlegt werden. Von Lisa Wandt und Markus Pohl

Die Mängel in der Kindernotfallversorgung am Campus Virchow-Klinikum der Charité nehmen dramatische Züge an. In diesem Jahr konnten bis Ende November bereits 775 Kinder trotz einer medizinischen Indikation nicht stationär aufgenommen werden. Diese mussten in andere, meist weniger qualifizierte Kliniken, verlegt werden. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit auf eine Schriftliche Anfrage des Berliner CDU-Abgeordneten Adrian Grasse hervor, die dem ARD-Politikmagazin Kontraste vorliegt. Für die meisten abgewiesenen Patienten fand sich ein Bett innerhalb Berlins. 119 Kinder mussten aber in Krankenhäusern außerhalb der Stadt untergebracht werden, der Großteil davon in Bernau und Eberswalde. Das geht aus der Antwort auf die Anfrage hervor.



Deutlicher Anstieg innerhalb weniger Jahre

Wie besorgniserregend die Entwicklung ist, zeigt ein Blick zurück: 2016 waren es nach Kontraste-Recherchen erst 522 Kinder, die das Virchow-Klinikum der Charité nicht aufnehmen konnte. Seitdem ist die Zahl der abgewiesenen Patienten um knapp 50 Prozent angestiegen.

"Es ist völlig indiskutabel und unverantwortlich, wenn behandlungsbedürftige Kinder abgelehnt werden, gerade wenn sie schwer oder lebensbedrohlich erkrankt sind", sagte Grasse gegenüber Kontraste.

Mehr im rbb dpa/Ole Spata Kinderkrebszentrum an der Charité - "Das Personal muss erstmal gesucht werden"

Der Grund für die vielen Abweisungen ist nach Angaben des Senats vor allem der zunehmende Pflegemangel. Eine Sprecherin der Charité bestätigte das auf Anfrage, verwies aber auch auf andere Gründe - etwa das es in Berlin mittlerweile mehr Kinder gäbe. Formal reichen die Betten in Berlin aus, es fehlen jedoch genügend qualifizierte Pfleger und Krankenschwestern, um die Kinder zu betreuen. Wegen des akuten Personalmangels nimmt die Kinderkrebsstation an der Charité derzeit überhaupt keine neuen Patienten mehr auf.

Ärzte-Vertreter warnen vor Folgen der Unterversorgung

Vor einigen Wochen sagte Marcus Mall, Direktor der Kinderklinik an der Charité, dem ARD-Magazin Kontraste, dass in früheren Jahren abgewiesene Familien noch weitere Wege auf sich nehmen mussten, als es heute der Fall ist. "Im Einzelfall mussten wir Kinder bis nach Rostock und Stralsund bringen", sagte er im November. "Mit der Folge für die Familien, ein zum Teil kritisch krankes Kind in einer weit entfernten Klinik zu haben."



Kinderärzte verwiesen damals darauf, dass die Versorgungsprobleme an hochspezialisierten Universitätskliniken wie der Charité bei schwer kranken Kindern lebensbedrohliche Folgen haben können. Alex Rosen, Vorstand von Ärzte in sozialer Verantwortung, sagte: "Die schlimmste Auswirkung ist, dass Kinder, die eigentlich auf eine Intensivstation gehören, dort keine Kapazität finden und deswegen auch versterben."