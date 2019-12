Bild: imago/Florian Gaertner

Kommentar | Kirchensteuer-Urteil - Es fehlt auf beiden Seiten an Verständnis

13.12.19 | 18:01 Uhr

Immer wieder steht die Kirche in der Kritik, weil sie nach der Taufe Kirchensteuern verlangt. Sogar von Menschen, die sonst nicht viel mit der Kirche zu tun haben. In dem Streit mangelt es häufig an Verständnis - und zwar auf beiden Seiten, kommentiert Matthias Schirmer.



Warum soll eine Frau Steuern zahlen, wenn sie die meiste Zeit ihres Lebens nichts mit der Kirche zu tun haben wollte? Juristisch war der Fall leicht zu klären: Sie muss zahlen, wenn sie nicht formal eindeutig aus der Kirche ausgetreten ist. Denn mit der Taufe beginnt die Kirchensteuerpflicht. Hinter dem konkreten Fall jedoch steht eine Frage des Prinzips. Und bekanntlich wird es immer dann, wenn es nicht um konkrete Lösungen, sondern um Prinzipien, um Grundwerte geht, zäh und schwierig. Hier wollen die Kirchenkritiker etwas durchsetzen: Nämlich, dass es künftig als Normalfall gilt, kein Kirchenmitglied zu sein. Dass der Staat nicht weiter so aktiv dabei mithilft, die Kirchensteuern einzuziehen, wie im Moment. Zumal sich der Staat die Kosten dieses Dienstes von der Kirche auf Heller und Pfennig erstatten lässt. Die Kritiker wollen, dass Christen sich als Erwachsene aktiv zu ihrem Glauben bekennen müssen – noch einmal "Ja" sagen, bevor sie Kirchensteuern zahlen.

Kirche pocht auf Bedeutung der Taufe

Auf der anderen Seite pocht die Kirche darauf, dass die Kindestaufe nun einmal ein heiliger Akt ist: Eltern lassen ihre Kinder doch nicht "mal eben so" taufen. Sie stellen ihre Kinder am Taufstein bewusst unter Gottes Segen und damit in eine Gemeinschaft von Überzeugten hinein. Klar, das kann sich im Lauf der Zeit ändern. Die Kirche will aber das umgekehrte Verfahren: Wer zum Nichtchristen geworden ist, soll sich aktiv dazu bekennen und austreten. So ist es derzeit auch rechtlich geregelt. Also sagen die Vertreter der Kirche: So ist es nun einmal nach bundesdeutschem - beziehungsweise altem westdeutschen - Recht geregelt! Das Recht ließe sich ändern. Wenn es denn ein wirklich großes Problem wäre. Auf der anderen Seite klagen nicht zufällig oft Menschen, die in der DDR groß wurden: Dort war es nach 1949 zur Ausnahme geworden, überhaupt einer Kirche anzugehören. Die Kirchensteuer wurde nicht vom Staat eingezogen. Christen bekannten sich aktiv und bezahlten direkt. Und übrigens oft genug nicht nur Geld, sondern Glauben war sehr viel teurer: kein Abitur ohne FdJ-Mitgliedschaft, kein Studium.

Ein Umzug kann den Stein ins Rollen bringen

Wer hingegen in der DDR mitschwamm, zum Beispiel zur Jugendweihe ging und "unbewusst" austrat, wer keinen Kontakt zur Kirche mehr hatte, oder wer den schriftlichen Nachweis des Austritts nicht sorgfältig aufbewahrte, für den gibt es ein hartes Erwachen im bundesrepublikanischen Rechtssystem. Aber Fälle wie dieser sind statistisch betrachtet selten. Wie kommt es überhaupt dazu? Die Geschichte der 66-Jährigen, die als Baby 1953 in Bitterfeld getauft wurde, ist typisch: Fälschlicherweise behauptete sie später ausgetreten zu sein. Weil sie es nicht besser wusste, oder weil sie es nicht nachweisen konnte, wer weiß. Oft ist es ein Umzug in ein anderes Bundesland und eine Ummeldung beim Amt, der den Stein ins Rollen bringt. Plötzlich will die Steuerbehörde nochmal wissen, ob einer Kirchenmitglied ist. Nach Jahrzehnten, in denen keiner wusste, keiner fragte, keiner zahlte. Ich kann verstehen, dass Menschen aus der DDR das nicht nachvollziehen können: Ein Kirchensteuerbeamter sagt, 'du bist aber doch getauft, das heißt: Du musst löhnen!' Wir werden auch nicht gerne mit einem Bußgeld daran erinnert, dass wir nachts bei menschenleeren Straßen an der roten Ampel halten müssen.

Der Ton macht die Musik

Wenn’s ums Prinzip geht, sucht man die Schuld gerne beim anderen und bedient das Vorurteil einer geldgierigen Kirche. Allerdings finanziert die mit Kirchensteuern unter anderem auch Krankenhäuser, Kindergärten, Pflegeheime, Obdachlosenasyle. Sie behält ihre Kohle nicht einfach so für sich, sondern setzt sie auch für das Gemeinwohl ein. Und umgekehrt hilft es auch nicht, zu sagen: "Diese verstockten Ossis! Nach 30 Jahren sollten sie doch mal unser Rechtssystem kennen. Aber typisch, die wollen eine Extrawurst und für eigenes Verschlampen nicht bezahlen". So wird das nichts. Ein sinnvoller Interessenausgleich und eine freundliche Kommunikation wären sinnvoller. Etwa so: "Liebe Frau XY, überraschend hat sich jetzt herausgestellt: Da gibt es rechtlich gesehen noch eine finanzielle Nachforderung an Sie. Die hat auch einen ethischen Hintergrund: Denn als Sie getauft wurden, wollten Ihre Eltern offenbar noch, dass Sie Mitglied einer Gemeinschaft werden, die armen Menschen hilft. Wir freuen uns, wenn das bei Ihnen immer noch so ist. Und wenn nicht: Wie wäre es, wenn Sie dieses Geld statt an uns, an eine andere gemeinnützige Gruppe Ihrer Wahl spenden? Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns noch mal klar sagen würden: "Ich will weiter Kirchenmitglied sein oder: Ich will es nicht."

Imageschaden größer als 2.000 Euro

Ideologiefrei informieren über das, was hinter der Taufe von einst steht und was hinter dem späteren Austrittswillen. Ein Angebot, lösungsorientiert darüber zu reden – von beiden Seiten. Das wäre doch in den wenigen hochgeschaukelten Fällen die bessere Alternative. Und für alle anderen eine nüchterne Aufklärung ohne jeden Zeigefinger: So geht’s in die Kirche hinein und so geht es wieder hinaus! Für die evangelische Kirche war der Fall, der am Donnerstag vor dem Berliner Verwaltungsgericht entschieden wurde, ein Pyrrhussieg, ein nur scheinbarer Erfolg: Es ging um knapp 2.000 Euro. Der Imageschaden für die Kirche bei Kirchenfernen und Kirchenkritikern dürfte weitaus höher liegen.

Sendung: Abendschau, 13.12.2019, 19.30 Uhr