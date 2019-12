Fußgänger in Lichtenberg von Auto erfasst und getötet

Landsberger Allee in Berlin

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale gab es am Abend einen Unfall auf der Landsberger Allee, stadtauswärts kurz hinter dem Weißenseer Weg. Nach bisher unbestätigten Informationen wurde der Mann dort von einem Mercedes Coupé erfasst und durch die Luft geschleudert. Das Fahrzeug kam nach bisherigen Informationen nach dem Aufprall von der Fahrbahn ab und prallte in geparkte Fahrzeuge. Die Landsberger Allee wurde laut Verkehrsinformationszentrale auswärts ab Weißenseer Weg gesperrt.

Auf der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg ist am Dienstagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Das teilte die Polizei mit.

Bereits am vergangenen Sonntag war auf der Landsberger Allee ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der 51-Jährige hatte in Höhe Ferdinand-Schultze-Straße die Fahrbahn überquert. Der Autofahrer war nach Polizeiangaben zu schnell unterwegs gewesen und hatte den Mann erfasst. Kurze Zeit nach dem Unfall stellte sich ein 32-Jähriger auf einer Polizeiwache und gab an, der Fahrer gewesen zu sein. Er stand laut Polizei wohl unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.