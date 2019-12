Streit um Uferweg am Griebnitzsee geht in die nächste Runde

In dem jahrelangen Streit um einen Uferweg am Griebnitzsee in Potsdam könnte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwoch ein Urteil fällen. Dem Gericht liegen Klagen von 20 Anwohnern vor. Von Lisa Steger