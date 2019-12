Toter Mann auf Gehweg in Friedrichshain gefunden

Die Leiche eines Mannes ist am Samstagmorgen auf einem Gehweg in Berlin-Friedrichshain entdeckt worden. Die Polizei hat deshalb die Ehrenbergstraße am Morgen teilweise abgesperrt.

Der Tote wurde laut Polizei gegen 5 Uhr gefunden. Da die Todesursache bislang noch nicht geklärt ist, hat vorsorglich eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, wie Polizeisprecherin Heidi Vogt auf Anfrage von rbb|24 sagte. Die Leiche werde im Laufe des Samstags obduziert.

Weitere Angaben zur Person des Toten und den Umständen seines Todes wollte die Polizei bislang nicht machen.