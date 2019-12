1.700 Interessenten hatten sich Ende November für eine rund 50-Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung in Schöneberg beworben und waren dann in einer Art Schichtbesichtigung durch die Räume gelotst worden - zwei glückliche Neumieter hat der Verwalter nun ausgesucht und ihnen seine Entscheidung bekannt gegeben: Die ursprünglich inserierte Wohnung mit einer Warmmiete von 550 Euro ging an eine junge Französin, eine weitere an einen Handwerker, der sich selbst um die notwendige Sanierung der Räume kümmern will.