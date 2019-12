Bild: DPA

Entschärfung von Blindgänger - Tausende Oranienburger müssen ihre Häuser verlassen

12.12.19 | 06:08 Uhr

In Oranienburg soll am Morgen ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Tausende Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen, damit ein Sperrkreis um die Fundstelle am Oder-Havel-Kanal eingerichtet werden kann.



Eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Donnerstagmorgen in Oranienburg im Landkreis Oberhavel entschärft werden. Für die Entschärfung im Uferbereich des Treidelweges wird ab 8 Uhr ein Sperrkreis von rund 1.000 Metern um den Fundort der Bombe eingerichtet, wie die Stadt mitteilt [oranienburg.de]. Bis zum Nachmittag soll der Sperrkreis voraussichtlich aufgehoben sein, davor darf er nicht betreten werden. In dem Gebiet sind nach Angaben der Stadt rund 5.200 Menschen gemeldet. Anlaufstellen für Betroffene sind das Regine-Hildebrandt-Haus in der Sachsenhausener Straße sowie das Bürgerzentrum in der Albert-Buchmann-Straße. Unter der Telefonnummer 03301 / 600 900 hat die Stadt ein Bürger-Telefon eingerichtet, an dem alle Fragen zur Bombenentschärfung beantwortet werden.

Blindgänger mit intaktem Zünder

Der Blindgänger mit chemischem Langzeitzünder liegt im ufernahen Bereich am Oder-Havel-Kanal in etwa vier Metern Tiefe. Er war Mitte November gefunden worden und verfügt nach Erkenntnissen der Experten über einen intakten Zünder. Im Sperrkreis befinden sich auch vier Kitas, ein Hort, eine Grundschule, ein Seniorenheim, ein Freizeitbad und das Medizinische Versorgungszentrum. Die Rettungsstelle des Oranienburger Krankenhauses wird nur eingeschränkt über den Eingang Berliner Straße sowie über die Parkplatzzufahrt Robert-Koch-Straße in Höhe Billrothstraße erreichbar sein.

Zugverkehr wird unterbrochen

Auch der öffentliche Personennahverkehr wird in Mitleidenschaft gezogen: Bahngleise sowie der S-Bahnhof Lehnitz befinden sich ebenfalls im Sperrbereich, sodass der S-Bahn- und Regionalverkehr ab 8 Uhr eingestellt werden muss. Für die Linie S1 wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Oranienburg und Birkenwerder eingerichtet. Der Fernverkehr kann noch bis 10 Uhr durchfahren, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Die Züge der Linie RE5 aus Richtung Norden beginnen und Enden in Oranienburg, die Züge aus Richtung Süden in Berlin-Gesundbrunnen. Züge der Linie RB20 beginnen und enden während der Sperrung in Birkenwerder. Die Regionalzüge aus und in Richtung Löwenberg (Mark) können weiterhin in Oranienburg halten.

Weitere Blindgänger in dem Gebiet vermutet

Am Treidelweg wurden bereits im Juli zwei Weltkriegsbomben gefunden. Es sei damit zu rechnen, dass in dem Ufergebiet weitere Blindgänger liegen könnten, sagte die Sprecherin der Stadt Oranienburg, Eike-Kirstin Fehlauer, im Gespräch mit rbb|24. Die routinemäßige Suche nach Weltkriegsbomben werde auch in diesem Gebiet fortgesetzt. Oranienburg war zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein vorrangiges Ziel von Luftangriffen der Alliierten, weil es Sitz von chemischer Industrie und Rüstungsbetrieben war. Seit 1965 wurden nach Angaben der Stadt in Oranienburg mehr als 400 Blindgänger entschärft. Die Stadt kämpft seit langem dafür, dass sich der Bund an den Kosten für die Beseitigung der Kampfmittel beteiligt.