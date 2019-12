Bild: oranienburg.de

5.200 Menschen betroffen - Bombe in Oranienburg soll Donnerstag entschärft werden

10.12.19 | 14:26 Uhr

Schon im November wurde erneut eine Weltkriegsbombe in Oranienburg gefunden. Am Donnerstag soll sie nun entschärft werden. Mehr als 5.000 Menschen müssen dann ihre Wohnungen räumen. Auch Kitas und der Nahverkehr sind betroffen.



Die Weltkriegsbombe, die bereits im November am Treidelweg in Oranienburg entdeckt worden ist, soll am Donnerstag entschärft werden. Das teilte die Stadt Oranienburg am Dienstag mit. Die 250 Kilogramm schwere Bombe liegt im ufernahen Bereich am Oder-Havel-Kanal in etwa vier Metern Tiefe. Seit ihrem Fund Mitte November wird sie freigelegt, erst danach kann über die Art der Entschärfung entschieden werden. Voraussichtlich am Mittwoch soll Gewissheit darüber bestehen, ob die Bombe noch über einen intakten Zünder verfügt. Sollte dies der Fall sein, wird der bereits im November eingerichtete Sperrbereich bereits am Mittwoch von 70 auf 100 Meter im Radius erweitert. Davon betroffen wären die Lehnitzstraße zwischen altem Bahndamm und Wassersportzentrum sowie die Brücke nach Lehnitz.

Krankenhaus, Kitas und Seniorenresidenz betroffen

Am Donnerstag soll dann die Bombe entschärft werden, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilt [oranienburg.de]. Ab 8 Uhr morgens gilt dann ein Sperrbereich von 1.000 Metern im Radius rund um den Fundort. Mit einem Abschluss der Bombenentschärfung wird für Donnerstagnachmittag gerechnet. Von Evakuierungen betroffen sind etwa 5.200 Anwohner. Auch mehrere Kitas, die Grundschule Friedrich Wolf in Lehnitz, eine Seniorenresidenz, das Freizeitbad der TURM Erlebniscity und das Medizinische Versorgungszentrum liegen in diesem Sperrgebiet. Die Rettungsstelle des Oranienburger Krankenhauses wird nur eingeschränkt über den Eingang Berliner Straße sowie über die Parkplatzzufahrt Robert-Koch-Straße in Höhe Billrothstraße erreichbar sein. Auch der öffentliche Personennahverkehr wird in Mitleidenschaft gezogen: Bahngleise sowie der S-Bahnhof Lehnitz befinden sich ebenfalls im Sperrbereich, so dass der S-Bahn- und Regionalverkehr ab 8 Uhr eingestellt werden muss. Der Fernverkehr kann noch bis 10 Uhr durchfahren. Ein Schienenersatzverkehr wird wieder zwischen Birkenwerder und Oranienburg eingerichtet. Mit einem Abschluss der Bombenentschärfung und somit Freigabe des Sperrkreises ist nach Angaben der Stadt im Laufe des Nachmittags zu rechnen.

Weitere Blindgänger in dem Gebiet vermutet

Als Anlaufstellen für Betroffene stehen das Regine-Hildebrandt-Haus in der Sachsenhausener Straße sowie das Bürgerzentrum in der Albert-Buchmann-Straße zur Verfügung. Ab Mittwoch richtet die Stadt Oranienburg unter der Telefonnummer 03301 / 600 900 wieder ein Bürger-Telefon ein, an dem alle Fragen zur Bombenentschärfung beantwortet werden. Am Treidelweg wurden bereits im Juli zwei Weltkriegsbomben gefunden. Es sei damit zu rechnen, dass in dem Ufergebiet weitere Blindgänger liegen könnten, sagte die Sprecherin der Stadt Oranienburg, Eike-Kirstin Fehlauer, im Gespräch mit rbb|24. Die routinemäßige Suche nach Weltkriegsbomben werde auch in diesem Gebiet fortgesetzt.