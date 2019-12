Bild: dpa/P. Zinken

Berlin-Schöneberg und -Biesdorf - Messerangriff und brennende Autos auf Berliner Polizeigelände

26.12.19 | 14:43 Uhr

Die Berliner Polizei war über Weihnachten auf ihrem eigenen Areal im Einsatz: In Schöneberg bedrohten auf dem Gelände, wo sichergestellte Fahrzeuge stehen, einen Security-Mann. In Biesdorf gingen drei sichergestellte Autos in Flammen auf.



Unbekannte sind auf zwei Grundstücke der Berliner Polizei in Schöneberg und Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) eingedrungen, haben dort Wachleute bedroht und Autos angezündet. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf den Grundstücken, sogenannten Sicherstellungsgeländen der Polizei, stehen Fahrzeuge, die nach Kriminalfällen auf mögliche Spuren überprüft werden - beispielsweise nach einer Unfallflucht, nach einem Einbruch in den Wagen oder auch wiedergefundene gestohlene Autos.

Atttacke mit Messer und Reizgas

Die zwei Übergriffe gab es der Polizei zufolge in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag. In Schöneberg hatte laut Mitteilung ein Security-Mitarbeiter Heiligabend kurz nach 23 Uhr bei einem Rundgang zwei maskierte Männer auf dem Polizeigelände in der Belziger Straße, einem ehemaligen Straßenbahnhof, entdeckt. Die Männer hätten sich in einer Fahrzeughalle hinter einem Transporter versteckt. Als der 52-jährige Sicherheitsdienst-Angestellte die Verdächtigen aufgefordert habe, hervorzukommen, hätten sie ihn zunächst mit einem Messer bedroht und beim Weglaufen mit Reizgas besprüht. Durch eine Fluchttür seien sie in die Gothaer Straße entkommen. Der Angestellte habe leichte Hautreizungen erlitten.

Drei Autos in Flammen

Etwa vier Stunden später, am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertags, hörten Polizeibeamte des Polizeiabschnitts 62 sowie Angestellte des Sicherheitsdienstes des Sicherstellungsgeländes in der Cecilienstraße in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) einen lauten Knall: Drei Autos auf dem Gelände brannten. Polizeibeamte löschten laut Mitteilung Flammen an einem Renault Twingo, einem Mercedes und einem Mazda. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden die drei abgebrannten Autos aufgrund unterschiedlicher Delikte in unterschiedlichen Bezirken sichergestellt. Nun werde geprüft, ob die beiden Vorfälle miteinander zusammenhängen, hieß es.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach Einbrüche in die Sicherstellungsgelände gegeben. So wurden im Mai in Biesdorf drei von der Polizei sichergestellte Fahrzeuge durch ein Feuer vollständig zerstört. Mehrfach wurden auch Autos gestohlen. Die Polizeigewerkschaft GdP fordert, die Gelände nicht durch Sicherheitsdienste, sondern durch die Polizei selbst bewachen zu lassen.