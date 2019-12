Wegen eines Terrorverdachts hat die Polizei am Samstagabend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt. Ein Fehlalarm, wie sich herausstellte, aber schnell kursierten falsche Infos - die Polizeigewerkschaft mahnt zu Besonnenheit.

Es handelte sich also um einen Fehlalarm, der schon wenige Minuten nach der ersten Meldung im Netz Spekulationen und widersprüchliche Informationen nach sich zog. Der Einsatz vom Samstagabend zeige, dass der große öffentliche Druck nach schneller Information Probleme mit sich bringe, schrieb Benjamin Jendro, der Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, auf Twitter am Sonntagmorgen.

Die zwei Männer, die von der Berliner Polizei zunächst in Gewahrsam genommen worden waren, wurden jedoch wenige Stunden wieder freigelassen. Wodurch sich die beiden Männer verdächtig gemacht hatten, wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage von rbb|24 am Sonntagvormittag nicht beantworten. Auch verdächtige Gegenstände wurden bei dem Einsatz nicht gefunden.

Zwei Männer mit laut Polizei auffälligem Verhalten und Hinweise auf verdächtige Gegenstände: Fast genau drei Jahre nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hat die Polizei den Breitscheidplatz am Samstagabend vorsichtshalber räumen lassen. Auch ein Konzert in der Gedächtniskirche wurde beendet.

Wie der Polizeisprecher Cablitz dem rbb sagte, war es bei der Überprüfung der Personalien zu einer Verwechslung mit einer Person gleichen Namens gekommen, nach denen aktuell gefahndet wird. Medienberichte, wonach die beiden in Gewahrsam genommenen Männer Kontakte in die islamistische Szene hätten, bestätigte die Polizei nicht. Auch wer den Hinweis auf angeblich verdächtige Gegenstände gegeben hatte und um was es sich dabei gehandelt haben soll, blieb zunächst offen.

Nach Informationen des rbb war das Areal um den Breitscheidplatz wegen entsprechender Hinweise gegen 20:30 Uhr weiträumig abgesperrt worden. Entwarnung gab es gegen 22:30 Uhr. Die Polizeikräfte rückten wieder ab. Und auch die beiden zunächst in Polizeigewahrsam genommenen Männer wurden wieder freigelassen. Die Männer hätten sich kurz vor 19 Uhr den Angaben nach verdächtig verhalten und seien deshalb Beamten aufgefallen, begründete die Polizei Festnahme und Räumung des Weihnachtsmarktes in Charlottenburg. Genauer wurde sie nicht. Als die Einsatzkräfte sie ansprachen, "wollten sie sich schnell entfernen". Der Verdacht, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht, habe sich aber nicht bestätigt. Als Grund für die Vermutung nannte die Polizei eine Namensähnlichkeit.

Alle Besucher hätten das Gelände ruhig und besonnen verlassen, teilte die Polizei noch am Samstagabend auf Twitter mit. Nach Polizeiangaben waren 250 Beamte mit mehreren Spürhunden im Einsatz. In Anbetracht des Ortes, an dem es am 19. Dezember 2016 einen Terroranschlag mit zwölf Toten und Dutzenden Verletzten gegeben hatte, hatte die Polizei nach eigenen Angaben "sensibel reagiert". Augenzeugen dagegen berichten, dass nach dem Bekanntwerden des Polizeieinsatzes Hektik ausgebrochen sei. Schausteller hätten mit lauten Rufen dazu aufgefordert, den Platz sofort zu verlassen.

Viele Menschen fühlten sich am Samstagabend an den Anschlag vom 19. Dezember 2016 erinnert. Damals waren bei einem islamistischen Anschlag am selben Ort zwölf Menschen getötet und 55 zum Teil schwer verletzt worden. Dabei war der Tunesier Anis Amri mit einem gekaperten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gefahren, nachdem er zuvor den polnischen Lastwagenfahrer getötet hatte.

Erst vor zwei Tagen war auf dem Breitscheidplatz an den dritten Jahrestag des Anschlags erinnert worden.