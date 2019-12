Bild: Jonas Wegener

Geplünderte DHL-Pakete in Gebüsch - Wie ein kleiner Berliner Junge doch noch zu seinem Weihnachtspaket kommen könnte

09.12.19 | 20:28 Uhr

Anwohner der Saalestraße in Berlin-Neukölln entdecken in einem Gebüsch haufenweise aufgerissene DHL-Pakete, die meisten geplündert. Die wenigen Pakete mit Inhalt versuchen sie selbst zuzustellen. Und nun haben die Finder eine ganz besondere Mission. Von Roberto Jurkschat



Zertrampelte Schokoladenweihnachtsmänner, zerrissenes Geschenkpapier, leere Pakete. In Berlin-Neukölln haben sich Paketdiebe offenbar an einem DHL-Transporter zu schaffen gemacht. Aber was genau passiert ist, ist unklar. Und auch dem Finder, Jonas Wegener aus Neukölln, geben die vielen aufgerissenen Pakete Rätsel auf. Auf der Plattform Instagram hat der 38-Jährige am Montagmorgen über den mutmaßlichen Paketklau berichtet. Auf seinem Profil "Nachhaltiger Leben in Berlin" teilte der Berliner zwei Fotos und einen kleinen Bericht über den rätselhaften Vorgang.

Familie stellt aufgerissene Pakete zu

Am Sonntagnachmittag habe eine Familie vor der Wohnungstür gestanden, insgesamt hatten sie acht oder neun aufgerissene DHL-Pakete bei sich, erzählt er im Gespräch mit rbb|24. Die Frau habe gesagt, sie habe einen "großen Haufen Pakete" in der Unstrutstraße/Ecke Saalestraße gefunden, die sie nun versuche zuzustellen. Die Päckchen hätten nahe der Ringbahngleise in einem Gebüsch gelegen, eins davon war an Jonas Wegener adressiert.

"Das Paket kam von meiner Nichte, darin war immerhin noch ihr Brief", berichtet Wegener. Sie habe ihre Babyschuhe, die sie 20 Jahre lang aufbewahrt hatte, an seine Freundin und ihn geschickt, für den Sohn der beiden, der gerade sechs Monate alt ist. Aber die Schuhe waren nicht mehr in dem Paket. "Wir haben uns sofort gedacht, da hat jemand einen DHL-Transporter ausgeräumt und alles Brauchbare mitgehen lassen. Aber wir hatten keine Ahnung, was jemand mit 20 Jahre alten Babyschuhen anfangen will."



Empfänger wunderten sich über Lieferdauer

Eine Stunde später entschieden Jonas Wegner und seine Freundin, selber durch die dunkle Nachbarschaft zu ziehen, in der Hoffnung, die Schuhe doch noch zu finden. In der Saalestraße sei das Pärchen dann noch auf einen weiteren Haufen aufgerissener DHL-Pakete gestoßen, auf Fetzen von zerrissenem Geschenkpapier, auf zertrampelte Schoko-Weihnachtsmänner und andere Dinge. Auf Paketmarken standen noch einige der Adressaten. Wegener schätzt, dass insgesamt rund 30 Pakete in den Gebüschen landeten.

"Wir haben dann zumindest alle Karten in der Nachbarschaft an die vorgesehenen Empfänger übergeben und ihnen erzählt, dass die Pakete für sie leider nicht mehr ankommen werden", sagt Wegener. Ein paar Empfänger hätten sich schon über die lange Lieferzeit gewundert und sich gefragt, wo die Sendungen abgeblieben sind. "Die Leute haben uns gedankt, dass wir die Frage zumindest teilweise beantworten konnten."

Lieferanten haben keinen Vorfall gemeldet

Eine Anzeige bei der Polizei habe das Pärchen nicht gestellt, sondern erst einmal bei einer Service-Nummer der DHL angerufen. "Dort konnte uns aber niemand erklären, was passiert ist."

Auf Nachfrage von rbb|24 sagte DHL-Pressesprecher Hans-Christian Mennenga, der Vorfall sei bislang von keinem Lieferanten gemeldet worden. Normalerweise müssten die Mitarbeiter wichtige Informationan über Zwischenfälle weiterleiten, damit die Absender informiert werden können. "Das ist offenbar nicht passiert, deswegen wundert einen das schon sehr. Im Moment können wir wenig dazu sagen", so Mennenga.

Von einem Paketdiebstahl oder einem Raubüberfall auf einen DHL-Transporter sei auch der Berliner Polizei nichts bekannt geworden, zumindest bisher, erklärt Polizeisprecher Stefan Petersen auf Anfrage von rbb|24. "Bei uns ist in diesem Fall keine Anzeige gestellt worden."



Alle Empfänger mit Postleitzahl 12055

Die DHL kündigte am Montagnachmittag gegenüber rbb|24 nun an, zu handeln. "Wir wollen den Fall natürlich dringend und mit Nachdruck aufklären", so Mennenga. Der Security-Dienst der DHL werde der Sache auf den Grund gehen - und je nachdem eine Anzeige bei der Polizei stellen. "Alles was wir noch zustellen können, werden wir dann natürlich schnellstmöglich noch ausliefern."

Nicht ganz klar ist, ob die Pakete aus einem Transporter der DHL stammen oder womöglich aus dem Fahrzeug eines Subunternehmens entwendet wurden. Zwei Prozent aller DHL-Pakete werden laut Mennenga von anderen Firmen ausgeliefert - aber vor Weihnachten liege dieser Anteil etwas höher.

Ein paar Anhaltspunkte könnten zumindest auf die betroffene Fuhre hindeuten. Laut Wegener sollten alle Pakete an Empfänger mit der Neuköllner Postleitzahl 12055 gehen. Den Paketmarken zufolge handelt es sich um Sendungen, die die Absender zwischen 2. und 4. Dezember in den Versand gegeben haben.

Minos Geburtstags- und Weihnachtspaket war geöffnet - aber nicht leergeräumt. Foto: Jonas Wegener

Wer kennt Mino?

Um einen ganz besonderen Fall will sich Jonas Wegener nun persönlich kümmern. "Ganz am Ende haben wir am Sonntag ein geöffnetes, aber volles Paket für einen Jungen names Mino gefunden. Es enthält sowohl Weihnachts- als auch Geburtstagsgeschenke von Angelika, Wolfgang und Matti sowie seinem Bruder Sean." In dem Paket steckten sehr kleine Socken, ein paar Bücher, Weihnachtsmänner und ein Feuerwehrauto. Allerdings wurde der Adressaufkleber von dem Paket entfernt. Über Instagram hat Jonas Wegener deshalb einen Aufruf gestartet: "Wer kann mir helfen den kleinen Mino zu finden? Ich würde mich riesig freuen, wenn wir es trotzdem irgendwie schaffen, dem kleinen Mino seine Geschenke zu geben", sagt Wegener. "Wer Minos Familie kennt, kann mir gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben."