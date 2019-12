Beim Abbiegen von der Breiten Straße in die Zeppelinstraße in Potsdam ist am Montagmorgen ein Lkw umgekippt. Dabei wurde der Lkw-Fahrer verletzt, wie die Polizei im Gespräch mit rbb|24 mitteilte.



Warum das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen ist, muss demnach noch geklärt werden. Der Lkw beschädigte eine Ampelanlage und streifte auch einen Baum, sagte die Polizeisprecherin weiter.



Andere Verkehrsteilnehmer wurde nicht in den Unfall verwickelt. Allerdings kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten, an denen drei verschiedene Feuerwehren beteiligt sind, ist die Zeppelinstraße in Richtung Werder/Havel laut Polizei noch mindestens bis um 9 Uhr gesperrt.