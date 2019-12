Mit drei Messern soll ein Mann versucht haben, seine schlafende Partnerin zu töten: Am Potsdamer Landgericht beginnt am Montagmorgen (9 Uhr) der Prozess gegen einen 37-Jährigen wegen versuchten Mordes.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in der Nacht auf den 10. April 2019 versucht zu haben, die Frau nachts "durch eine Vielzahl von Messerstichen in Rücken und vorderen Oberkörper zu töten", wie es in der Anklageschrift heißt.