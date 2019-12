In Potsdam steht am Dienstag erneut eine Bombenentschärfung an. Wie ein Sprecher des Rathauses am Donnerstag mitteilte, wurde ein 100 Kilogramm schwerer Blindgänger russischer Herkunft bei der systematischen Kampfmittelsuche in der Pirschheide gefunden. Der Fundort liegt südöstlich der vielbefahrenen Zeppelinstraße.



Wann der Einsatz des Kampfmittelräumdienstes am Dienstag beginnen wird, mit welchen Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist und wo genau der Sperrkreis verläuft, will die Stadtverwaltung heute Mittag bekannt geben.

In Potsdam handelt es sich um Weltkriegssprengkörper Nummer 202, der seit 1990 in der Landeshauptstadt gefunden wurde. Die Statistik erfasst Fliegerbomben ab 100 Kilogramm.