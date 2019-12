Urteil in Berlin

Er nutzte seine Berühmtheit, um sich mit minderjährigen Mädchen zu treffen. Nun wurde Ex-Youtuber Junus W. verurteilt. In einem Fall konnte ihm Missbrauch nachgewiesen werden. In anderen Fällen hatten die mutmaßlichen Opfer offenbar gelogen. Von Ulf Morling

Zu der achtmonatigen Bewährungsstrafe wegen des Missbrauchs einer 13-Jährigen verordneten die Richter dem "Youtube-Star", wie der Angeklagte vom Vorsitzenden bezeichnet wurde, zusätzlich einen Bewährungshelfer für die nächsten beiden Jahre, 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit und 30 Stunden sexualpädagogische Einzelgespräche. "Junus W. hat aus dem Prozess gelernt", zeigte sich der Vorsitzende Richter Gregor Hain am Ende der Urteilsbegründung überzeugt.

Der frühere Berliner Youtube-Kanal-Betreiber Junus W. ist am Freitag in Berlin zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Zwei Mal hatte er eine Jugendliche missbraucht. Die Vergewaltigung und der Missbrauch zweier anderer jungen Frauen bestätigten sich im Prozess jedoch nicht.

Von fünf angeklagten Fällen sahen die Richter nur zwei Fälle schließlich als erwiesen an: Eine 13-Jährige hatte sich mit dem Youtuber auf einen Videodreh für seinen (inzwischen gesperrten) Youtube-Kanal getroffen und war - nach Überzeugung der Richter - zweimal missbraucht worden. Allerdings sei der 25-Jährige glaubhaft davon ausgangen, dass das Kind bereits 15 gewesen sei, hieß es im Urteil. Zwei weitere mutmaßliche Opfer hätten "ganz unverblümt" vor Gericht "ihre falschen Verdächtigungen eingeräumt".

Junus W. hatte bereits vor Jahren einen Youtube-Kanal gestartet. Seine Idee: mit der Kamera durch die Straßen ziehen, junge Frauen ansprechen und Wetten um einen Kuss abzuschließen. Wenn er gewann, bekam er diesen. Verlor er, durfte sie ihm eine herunterhauen. Aus einer Fangemeinde von 8.000 Followern mit "überraschenderweise vielen jungen Frauen", so das Gericht, waren täglich 100.000 Mädchen und Jungs, die dem Angeklagten zuletzt auf Snapchat folgen.

W. lieh sich immer wieder ein Auto in Berlin, stattete es mit einer Matratze aus und tourte durch den Westteil Deutschlands. Er traf junge Frauen, die in ein Treffen mit dem "Star" und einer Videosession mit sexuellem Hintergrund eingewilligt hatten und ihn sogar in manchen Fällen um ein Treffen baten.

"Der will doch mehr als Küssen und Streicheln", war eine 14-Jährige von ihrer großen Schwester eindringlich gewarnt worden. Trotzdem traf sich das Mädchen im Auto des Influencers. Zuvor hatte sie ihm nachweislich über Instagram und Snapchat mitgeteilt: "Du kannst alles mit mir machen!" Es sei laut Anklage auch zum ungeschützten Geschlechtsverkehr gekommen, so der Vorsitzende Richter. Sexuelle Handlungen gegen ihren Willen seien allerdings nicht festzustellen. Denn "die Zeugin selbst könne die Vorfälle nicht mehr bestätigen". Das habe sie ganz unverblümt eingeräumt, heißt es im Urteil.