Bei einem Unfall mit einem rechtsabbiegenden Lkw-Fahrer am Montagmittag wurde ein 85-Jähriger Radfahrer in Falkensee (Havelland) schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei Brandenburg fuhren beide Verkehrsteilnehmer die Potsdamer Straße entlang in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung Straße der Einheit bog der Lkw-Fahrer dann nach rechts ab und fuhr den Radfahrer an, der weiter geradeaus auf dem Radweg fahren wollte.

Der 85-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Die Einmündung war wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt und werden gegen 13.45 Uhr wieder freigegeben.