Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

9. NOVEMBER Zehntausende feiern das 30-jährige Mauerfall-Jubiläum am Brandenburger Tor bei einer großen Bühnenshow. Die Veranstaltung ist der Höhepunkt der Festivalwoche zum Mauerfall in der Hauptstadt: An sieben Orten wird an die Ereignisse erinnert, die zum Mauerfall führten. Die zentrale Gedenkfeier findet an der Bernauer Straße statt, einem Symbol der deutschen Teilung: Als die Mauer 1961 hochgezogen wurde, lag die Häuserfront der Straße im Osten, der Bürgersteig im Westen.