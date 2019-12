Schaf in Gatow wurde nicht von Wolf getötet

Verschiedene Gutachten seien angefertigt worden. Die Bissspuren seien hundeartig, damit kämen sowohl Hunde als auch andere Tiere wie etwa Füchse in Betracht. Dass ein Fuchs ein Schaf reißt, sei aber unwahrscheinlich, so Ehlert.

Der Tod eines Schafes in Berlin-Gatow ist nicht auf einen Wolf zurückzuführen. Das habe die Auswertung von DNA-Spuren und die Untersuchung des Kadavers ergeben, sagte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Dienstag der Nachrichtenagentur DPA.

Kinderbauernhof in Gatow

Das tote Schaf war Ende Oktober auf einem Kinder- und Familienbauernhof in Gatow gefunden worden. Möglicherweise sei es ohne Fremdeinwirkung gestorben, so Ehlert. Die Bissspuren könnten von Tieren stammen, die sich anschließend an dem Schaf zu schaffen gemacht haben.

Ehlert zufolge habe es auch im Grunewald bereits Fälle von toten Schafen gegeben, die erst später gemeldet wurden. Auch hier konnten keine Tötungen durch Wölfe nachgewiesen werden. Dass wildernde Hunde Wild- und auch Nutztiere reißen, komme in Berlin aber mehrmals pro Jahr vor.