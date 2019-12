Ein Staubsauger hat am Donnerstag in Schönefeld (Dahme-Spreewald) einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, rief gegen 17:50 Uhr eine Zeugin an und warnte, in der Waltersdorfer Chaussee sei eine Person mit einer Maschinenpistole in der Hand unterwegs. Die vermeintliche Waffe sei, so die Zeugin, dann in einem PKW abgelegt worden.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und fand das Fahrzeug mit zwei Insassen. "Die Beamten fanden jedoch kein 'Maschinengewehr' bei ihnen, sondern einen Staubsauger", hieß es am Freitag. Das Gerät habe "nach Form und Beschaffenheit in der Dunkelheit einem gefährlichen Gegenstand" ähnlich gesehen.