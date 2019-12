Bild: Hannah Wiemers

Die Eberswalder Studentin Hannah Wiemers segelte wochenlang Richtung UN-Klimakonferenz - zumindest, solange diese noch in Santiago de Chile stattfinden sollte. Die Verlegung nach Madrid kam für die Crew zur Unzeit - nun hängen sie in der Karibik fest.



rbb|24: Frau Wiemers, wo erreichen wir Sie gerade und in welcher Umgebung findet das Telefonat statt? Hannah Wiemers: Sie erreichen mich gerade auf Martinique, einer französischen Insel in der Karibik. Ich sitze hier gerade in einem Café und arbeite. Es ist warm, um nicht zu sagen: sehr heiß hier. Hätten Sie je gedacht oder hatten Sie je vor, Martinique oder die Karibik zu besuchen? Ich hatte die Karibik tatsächlich nie auf meiner Reisewunschliste, deshalb habe ich damit nicht gerechnet.

Als die UN-Klimakonferenz COP25 von Santiago de Chile nach Madrid verlegt wurde, dachten Sie… …dass wir wohl definitiv nicht gemeinsam an der COP teilnehmen können. Da war ich erstmal sprachlos. Wo genau waren Sie zum Zeitpunkt als klar wurde, dass es der 2. Dezember und Madrid würde? Da waren wir gerade circa zwei Tage hinter den Kapverden – und damit mitten auf dem Atlantik.

Warum haben Sie Ihr Schiff nicht gewendet und sind Richtung Madrid gesegelt? Wir hätten unser Schiff so gerne einfach gedreht. Das war aber leider nicht möglich, weil wir mit dem Segelschiff natürlich auch von gewissen Winden und Strömungen abhängig sind und die einen sehr großen Umweg in Richtung Norden erfordert hätten. Dann hätten wir es zeitlich nicht geschafft. Zudem haben wir das Schiff ja gechartert, um damit nach Südamerika zu reisen – und nicht, um wieder zurückzufahren. Das heißt, das Schiff und oder vielmehr die Crew, mit der wir reisen, hat natürlich auch weitere Pläne. Es gab zudem auch Teilnehmer, die die Teilnahme am Projekt "Sail to the Cop" mit anderen Projekten verbunden haben. Sie sind natürlich immer davon ausgegangen, dass wir in Südamerika ankommen werden.

Wie waren die Wochen auf See? Der Atlantik ist ja nicht gerade der Wannsee… Wir sind jetzt seit fast genau neun Wochen auf dem Schiff. Abgesehen von einer Woche, die wir in Belem verbracht haben, und den paar Tagen nun, die wir schon in Martinique sind, waren wir die meiste Zeit auf See – mit kürzeren Stopps an Land. Die erste Zeit, vor allem auf der Nordsee, war wirklich sehr rau. Es war ein harter Start, da manche von uns noch nie auf einem Segelschiff gewesen sind. Es blieben nur wenige von der Seekrankheit verschont. Es haben aber alle sehr gut aufeinander aufgepasst und sich umeinander gesorgt. Nachdem wir dann die Nordsee und dann später auch den Bay of Biscaye überwunden hatten, die Bucht zwischen Frankreich und Spanien, die auch nochmal wirklich sehr rau ist, konnte uns dann auch nichts mehr so wirklich schocken. Auf dem Atlantik war es dann, bis auf ein paar stürmische Tage, sehr schön ruhig. Wie ist die Stimmung an Bord? Wirklich sehr gut. Wir sind 36 Menschen auf diesem Schiff – und das ist schon wirklich eine Leistung, dass wir uns alle noch gern haben. Wir sind aber auch gemeinsam durch schwierige Zeiten gegangen – wie die teils lange anhaltende Seekrankheit und die Absage der Klimakonferenz. Es kennt ja jeder, dass es einen stärken kann, wenn man in Beziehungen durch schwierige Zeiten geht – und ganz genau das ist uns auch passiert mit unserer Gruppe.

Und nun Martinique statt Santiago. Warum ausgerechnet Martinique? Wer hat die Entscheidung nach welchen Gesichtspunkten gefällt? Die Entscheidung wurde von unserem Organisationsteam getroffen. Sie haben uns alle mit einbezogen. Ist diese Reise trotzdem ein politischer Erfolg? Inwiefern sie ein politischer Erfolg ist, kann man jetzt gerade noch nicht so ganz sagen. Aber ich glaube, dass wir einfach als Jugendbewegung ein Stück weit dazu beitragen, dass dem Thema Klimakrise eine höhere Wichtigkeit zugeordnet wird. Was können Sie bislang von der Reise für sich selbst mitnehmen? Es ist auf jeden Fall ein persönlicher Erfolg für mich. Gerade die gruppendynamischen Prozesse haben mir sehr viele neue Aspekte gezeigt. Und ich habe ein ganz neues Verständnis dafür bekommen, wie ich mich selber politisch einbringen kann. Was das nachhaltige Reisen betrifft, habe ich vor allem mitgenommen, dass es nicht bedeutet, dass wir unser bisheriges Reiseverhalten etwas "grüner" gestalten – also nur nicht mit dem Flugzeug reisen, sondern dass wir unser Reiseverhalten von Grund auf hinterfragen müssen.

Und jetzt genießen Sie die freien Tage in der Karibik? Tatsächlich ist es jetzt die hektischste Zeit unserer Reise, weil die Klimakonferenz ja gestern begonnen hat. Wir haben ja 22 junge Menschen aus Europa gewinnen können, die uns in Madrid vertreten. Die also zu unserer Gruppe dazugekommen sind. Sie sind alle mit dem Zug zur COP gereist – ganz im Sinne unserer Botschaft. Diese Truppe unterstützen wir von hier. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir online sind. Wir versuchen, so gut es geht, Einfluss auf die Klimakonferenz zu nehmen. Unser kleiner Luxus ist, dass wir am Abend oder am frühen Morgen einmal vom Boot springen und das Wasser hier genießen können. Auf welchem Schiff setzen Sie denn wann die Segel Richtung Heimat? Ich werde mit drei weiteren Teilnehmern dieser Gruppe im Februar auf einem Frachtschiff wieder zurück nach Europa reisen. Ich bin dann Anfang März wieder zurück.

Wie nachhaltig reist man denn auf einem Frachtschiff? Fährt das nicht mit Schweröl? In der Tat sind Frachtschiffe nicht nachhaltig. Wir haben uns dazu entschieden, so zu reisen, weil wir eben nicht fliegen wollten, weil wir auch keine Nachfrage schaffen wollten. Und Flugzeuge sind nun mal nur für Passagiere ausgelegt – während Frachtschiffe für Waren ausgerichtet werden. Wir wollen auf denen quasi eher trampen. Zugleich war das auch die bezahlbarere Lösung – im Vergleich zur Reise auf Segelschiffen. Außerdem werde ich mit dem Frachtschiff in zehn Tagen wieder in Europa sein. Mit dem Segelschiff ist man mehrere Wochen unterwegs. Das war jetzt meine persönliche Prioritätensetzung. Vielen Dank für das Interview! Das Gespräch führte Sabine Prieß, rbb|24