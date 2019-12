Polizei findet gestohlenen Weihnachtsbaum in Großräschen

Wieder zurück in Senftenberg

Der Weihnachtsbaum, der am Dienstag aus dem Senftenberger Bahnhofsgebäude (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) gestohlen wurde, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei auf Facebook mitteilte, haben Beamte mit Unterstützung der Bundespolizei das Bäumchen in der Nähe des 13 Kilometer entfernten Bahnhofs Großräschen gefunden.



Der Baum war zum ersten Advent von Kindern und Jugendlichen des DRK-Wohnparks in Senftenberg geschmückt worden. Eine Zeugin hatte gemeldet, sie habe auf Instagram gesehen, wie ein Weihnachtsbaum durch das Bahnhofsgebäude getragen worden sei, berichtet die Polizei. Anhand ihrer Aussage konnten zwei Tatverdächtige ermittelt und auch ihr Reiseziel ausgemacht werden.

Inzwischen ist der Baum zurück an seinem Platz. "Na dann kann Weihnachten hoffentlich kommen!", freut sich die Polizei Brandenburg.