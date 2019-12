Bild: imago stock&people

Böller-Verbotszonen an Silvester - Nicht mehr ganz so laut

27.12.19 | 07:07 Uhr

Weil manche Gegenden Berlins an Silvester eher an Bürgerkriegsszenarien erinnern, gilt dort nun zum ersten Mal ein Böllerverbot. Damit sollen Passanten geschützt, aber auch Angriffe auf Polizei und Feuerwehr verhindert werden. Doch kann das funktionieren?

Wenn man eine Kugelbombe in den Himmel schießt, sieht man das Ergebnis kilometerweit: Ein Regen aus Farben und Lichtern sinkt dann langsam verblassend zu Boden. Das sind die schönsten Seiten eines Feuerwerks – gezündet werden dürfen die Bomben wegen ihrer Sprengkraft allerdings nur von geschulten Experten. Im Schöneberger Steinmetzkiez aber konnten die Anwohner erst vor kurzem wieder erleben, was man noch mit so einem Teil anstellen kann: Zwei Wochen vor Silvester legten Unbekannte eine Kugelbombe an der Kreuzung Pallasstraße, Potsdamer Straße und Goebenstraße auf den Asphalt und zündeten sie an. Die Druckwelle beschädigte vier Autos und zerstörte drei Fensterscheiben eines Wohnhauses.

Alljährliche Straßenschlachten

Es war ein Vorgeschmack auf das, was sich seit Jahren immer zu Silvester und Halloween an der Kreuzung - und in anderen Teilen Berlins - abspielt: Autos, Busse und Passanten werden mit Feuerwerksraketen und Böllern beschossen, Einsatzkräfte angegriffen, Tiere durch den infernalischen Krach verängstigt, die Bushaltestelle vor dem sogenannten "Pallasseum" wird zerstört. "Entglast" nennt die Polizei diesen Vandalismus der meist jugendlichen Täter nur noch. Im vergangenen Jahr lieferten sich dort 150 Jugendliche eine regelrechte Straßenschlacht mit der Polizei. Berlinweit wurden vergangenes Silvester nach Darstellung der Behörden 40 Polizisten und 49 Feuerwehrleute attackiert. Damit sich das nicht wiederholt, hat der Senat ein Böllerverbot für Teile des Alexanderplatzes und Nord-Schönebergs verhängt. "Wir können nicht einfach hinnehmen, wenn Polizisten und Feuerwehrleute beschossen werden, wir werden deshalb dort ein Zeichen setzen", sagt der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD).

An diesen Orten gilt in Berlin dieses Jahr Böllerverbot:

Nur Knallerbsen, Tischfeuerwerke und Wunderkerzen erlaubt

Vom 31. Dezember 18 Uhr bis zum 1. Januar um 6 Uhr dürfen Polizisten dort Personen nach Feuerwerkskörpern durchsuchen und diese direkt einkassieren. Rund 140 Beamte sollen in den beiden Zonen kontrollieren, ob sich alle Feiernden an das Verbot halten. Wer in diesen Zonen zündet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Nur Knallerbsen, Tischfeuerwerke und Wunderkerzen bleiben erlaubt. Bei der Silvesterfeier an der Straße des 17. Juni und am Pariser Platz ist das Böllern ohnehin seit längerem verboten. Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) befürwortet die neue Regelung. "Natürlich führt so ein Verbot in bestimmten Zonen immer zu Verdrängung. Es kann sein, dass die Jugendlichen, die vorher im Steinmetzkiez randaliert haben, nun weiterziehen und woanders böllern. Aber wir sollten das Verbot nicht gleich schlechtreden, es ist ein guter Ansatz", sagt der GdP-Sprecher Benjamin Jendro rbb|24. "Langfristig muss man darüber nachdenken, ob das Böllern im Innenstadtbereich überhaupt noch stattfinden muss. Die gesellschaftliche Entwicklung geht meinem Eindruck nach eher weg davon."

Ein Mann zeigt die Ausbeute seines Silvestereinkaufs in Friedrichshain. Zwischen 100 und 150 Millionen Euro pro Jahr verfeuern die Deutschen in der Silvesternacht. | Bild: dpa

"Silvester sollte man feiern - und nicht irgendwo im Krankenhaus landen"

Noch scheint die Nachfrage allerdings stabil: Nach Angaben des Umweltbundesamtes brennen die Deutschen in der Silvesternacht Feuerwerkskörper im Wert von 100 bis 150 Millionen Euro ab. Schon heute ist es verboten, mit Silvesterraketen auf Menschen zu schießen und sogenannte "Polenböller" zu zünden - diese illegale, ohrenbetäubende Pyrotechnik aber ist beispielsweise rund um die Pallasstraße das Hauptproblem, genau wie die explodierte Kugelbombe Mitte Dezember. Daran ändert auch das neue Verbot nichts. Und so zweifelt die Opposition an dessen Sinnhaftigkeit. Auf dem Alex gilt das Verbot nur auf dem Gelände zwischen Park Inn und Galeria Kaufhof bis zur Weltzeituhr. Richtung Rotes Rathaus und Fernsehturm hat die Polizei keine Handhabe. Das Schöneberger Sperrgebiet umfasst Teile der Pallasstraße, der Potsdamer und der Steinmetzstraße, in der Winterfeldtstraße nur bis zu den Hausnummern 1 und 4. Wer ein paar Meter weiter Krach macht, hat nichts zu befürchten. "Sie können ab der nächsten Hausnummer entsprechend wunderbar in das Gebiet hinein Feuerwerkskörper zünden, was nach wie vor jetzt bereits verboten ist. Aber es wird natürlich gemacht werden, es ist eine lächerliche Maßnahme", sagt Marcel Luthe, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.



Ein anderer Schwachpunkt ist die enge zeitliche Beschränkung: Polizei und Anwohner sagen, dass das belastende Geböller im Steinmetzkiez schon mehrere Tage vor Silvester losgehe. Viele Nachbarn in dem Viertel, das ansonsten laut Polizei nicht als Kriminalitätsbrennpunkt gilt, zeigen sich genervt von den Silvesterkrawallen. "Sie schmeißen die ganze Zeit Böller. Das machen die nur, damit die Polizei herkommt und sie dann darüber lachen können. Das geht jedem hier auf den Sack", sagt Furkan Yilmaz. "Wir haben hier sehr kleine Kinder und das ist überhaupt nicht schön. Man fühlt sich auch gar nicht mehr sicher. Silvester sollte man feiern – und nicht irgendwo im Krankenhaus landen", sagt eine andere Anwohnerin. Sie sei für das Verbot.

An Silvester die Straße zurückerobern

Auch Hamad Nasser, Leiter des Nachbarschaftszentrums in der Steinmetzstraße, spricht sich dafür aus: "Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass für viele Familien ein Zustand erreicht war, der nicht mehr hinnehmbar ist." Nasser argumentiert, nur mit der Polizei werde man das Problem nicht lösen können. Ähnlich wie beim Bekämpfen der 1. Mai-Krawalle in Kreuzberg brauche es das Einbeziehen der Anwohner. "Wir müssen das wie beim Stadtteilfest vor zehn Jahren machen, indem wir uns zu Silvester die Straße zurückerobern. Wir müssten uns ein Kulturprojekt überlegen, und die Eltern im Vorfeld dazu bewegen, dass sie mitziehen – um zu schauen, was die Jugendlichen an dem Tag machen können. Wenn wir sie nicht erreichen durch die Aufklärung, durch die Arbeit, dann können wir nicht viel verändern", sagt der Erziehungswissenschaftler.

Verbot in der gesamten Münchner Innenstadt

Nasser sagt, er wolle gemeinsam mit anderen Initiativen im neuen Jahr intensiv auf Jugendliche zugehen, sie und ihre Ideen einbinden, damit sie weniger Anlass dazu hätten, Anderen mit ihren falsch verstandenen Kraftproben zu schaden. Bis diese Graswurzelarbeit erfolgreich sein kann, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Um sich in wenigen Tagen nicht noch einmal solchen Angriffen auszusetzen, werde die Polizei an Silvester "gut aufgestellt" sein, sagte der zuständige Einsatzleiter der "taz". Eine Steigerung gegenüber den Vorjahren sei kaum vorstellbar. Die Verwaltungen anderer Metropolen greifen bereits heute deutlich härter durch, als die Berlins. Paris beispielsweise veranstaltet nur noch ein zentrales, großes Feuerwerk, private Böllerei ist ansonsten verboten.

Viel Feinstaub in der Luft

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat 98 Stadtverwaltungen angeschrieben und Verbotsanträge gestellt , unter anderem für Berlin, Köln und Hamburg. Sie will das Böllern weniger aus Sicherheits- als aus Umweltschutzgründen abschaffen. Das Argument: Die Kracher, Raketen, Tischfeuerwerke setzten zu jedem Jahreswechsel etwa 5.000 Tonnen Feinstaub frei. Das entspreche 16 Prozent der jährlichen Menge im Straßenverkehr. 36 Städte haben bereits Verbotszonen oder prüfen, ob sie solche Zonen einrichten. Rund um die Hamburger Binnenalster und in der Münchner Innenstadt zum Beispiel darf in diesem Jahr erstmals nicht mehr geböllert werden, rund um den Kölner Dom sind nicht mal Wunderkerzen erlaubt - vor allem aus Sicherheitsgründen. Stuttgart veranstaltet eine Licht- und Lasershow, statt eines großen Feuerwerks. Und Händler wie die Baumarktkette Hornbach haben angekündigt, ab kommendem Jahr keine Feuerwerkskörper mehr zu verkaufen.

Polizeigewerkschaft: Verbot in der gesamten Stadt nicht durchsetzbar

Ein Verbot in ganz Berlin aber gibt die Rechtslage gegenwärtig nicht her - das Sprengstoffgesetz ist Bundesrecht. Der rot-rot-grüne Senat möchte den Verkauf von Feuerwerkskörpern gern auf höchstens zwei Tage verkürzen und besonders laute Böller verbieten. Dabei ist er aber auf die Unterstützung der anderen Länder angewiesen. Mehr als eine Bundesratsinitiative zu starten, kann der Senat nicht tun. Laut des Verbandes der pyrotechnischen Industrie (VPI) dürfen Kommunen Feuerwerk nicht flächendeckend verbieten. "Weder das Bundesimmissionsschutzrecht noch die Landesimmissionsschutzgesetze oder die allgemeinen Polizeigesetze der Länder eröffnen Raum dafür, solche Beschränkungen oder Verbote zu erlassen," sagt Klaus Gotzen, Geschäftsführer des Lobbyverbandes. Und selbst wenn der Bund sich zu einem weitreichenden Verbot entscheiden würde, wäre das in der 3,8-Millionen-Metropole Berlin kaum durchsetzbar. "Uns bringt kein Verbot etwas, wenn wir nicht kontrollieren können, dass es auch eingehalten wird. Wenn nun irgendwer in Charlottenburg böllert, müssten wir einen Einsatzwagen schicken. Dazu fehlt uns das Personal", sagt der Polizeigewerkschafter Jendro. Man müsse nun sehen, ob sich das Pilotprojekt in Schöneberg und auf dem Alexanderplatz bewähre. "Wenn ja, kann man darüber nachdenken, diese Verbotszonen auszuweiten."

