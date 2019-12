Feuerwerk, Fressbuden und Frank Zander: Auch in diesem Jahr wird am Brandenburger Tor in Berlin im großen Stil Silvester gefeiert. Wer bei der Party auf der größten Festmeile des Landes dabei sein will, sollte ein paar Kleinigkeiten beachten.

Für das Bühnenprogramm sind bestätigt worden: Frank Zander, Lotte, Brenner, Vincent Gross, The Rasmus, Kerstin Ott, Kery Fay, Mando Diao, Simply the Best - Die Tina Turner Story, Hermes House Band, Sonia Liebing, YouNotUs, Sarah Muldoon, Graham Candy, East 17, Orange Blue, Howard Jones und Karat.

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor ist ein Schwerpunkt für die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr. Dort hat die Feuerwehr neben einer Koordinierungsstelle am Platz des 18. März auch zwei temporäre Wachen am Großen Stern und am Jakob-Kaiser-Haus geplant. Außerdem werden auf der Festmeile die Laternen nummeriert, so dass den Helfern bei Notfällen genau angegeben werden kann, wo sie hinmüssen. Berlinweit hat die Feuerwehr in der Silvesternacht 1.463 Einsatzkräfte zur Verfügung. Das sind fast drei Mal so viele wie in einer regulären Nacht.