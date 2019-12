Menschliche Knochen und ein Schädel sind am Montag bei Bauarbeiten in Potsdam entdeckt worden. Bei dem Teilskelett, das am Morgen auf einem Grundstück im Stadtteil Berliner Vorstadt gefunden wurde, handele es sich wahrscheinlich um einen toten russischen Soldaten, der sich während des Zweiten Weltkriegs in Potsdam aufhielt, teilte die Polizei mit.