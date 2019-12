dpa/Christin Klose/Franziska Kraufmann/Christin Klose Audio: Inforadio | 10.12.2019 | Marie Asmussen | Bild: dpa/Christin Klose/Franziska Kraufmann/Christin Klose

Reportage | Smartphone als Unfallursache - Telefonieren, schreiben, lesen - bis es kracht

15.12.19 | 09:49 Uhr

Drei Sekunden aufs Handy geschaut - 42 Meter Strecke im Blindflug zurückgelegt: Smartphones im Straßenverkehr stellen eine große Gefahr dar. Marie Asmussen hat sich in Berlin ein Bild gemacht, wie Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer mit dem Thema umgehen.

Viele Fahrspuren, Ampeln und einmündende Straßen: Der Theodor-Heuss-Platz in Berlin-Charlottenburg fordert von Autofahrern volle Konzentration. Telefonieren am Steuer geht hier überhaupt gar nicht. Das finden auch die Fußgänger, die ich auf dem Gehweg anspreche: Sie tun so was nie - oder fast nie. "Definitiv nicht, denn ich muss beruflich auch ein bisschen fahren", sagt ein Passant. "Höchstens mal an einer roten Ampel", ergänzt er. "Ich habe eine Freisprechanlage", meint eine andere Passantin.

Genaue Zahlen, bei wie vielen Verkehrsunfällen in Deutschland das Mobiltelefon Schuld war, gibt es nicht. Es dürften aber viele sein. Denn wer bei Tempo 50 nur drei Sekunden lang auf das Handy guckt statt auf die Straße, legt in der kurzen Zeit 42 Meter im Blindflug zurück. Das ist gefährlich. Deshalb sind die Strafen dafür 2017 erhöht worden. Jetzt kostet es mindestens 100 Euro und einen Punkt, wenn man beim Fahren das Smartphone am Ohr hat, Nachrichten liest oder schreibt.

Um sie zu bestrafen, müsste man die Handysünder erstmal kriegen. Bei einer normalen Verkehrskontrolle, wie kürzlich am Berliner Hardenbergplatz, ist das praktisch unmöglich. Schon von Weitem sehe ich die Polizeifahrzeuge dort stehen und die vielen Beamten in Uniform. Die sieht natürlich auch jeder herannahende Autofahrer und kann sein Mobiltelefon, falls er es gerade in der Hand hat, schnell weglegen.

Rasierapparat statt Handy

Detlef Tänzer steht mit einer roten Kelle in der Hand auf der Fahrbahn. Selbst wenn jemand beim Fahren gerade mit dem Smartphone hantieren würde, könnte der erfahrene Polizeibeamte das kaum erkennen. "Teilweise hält man es heutzutage auch schon so in der Hand, dass wir es von hier aus gar nicht sehen können", berichtet Detlef Tänzer. Ein Autofahrer behauptete gar vor Gericht, er hätte einen Rasierapparat in der Hand gehabt.

Gelegentlich gibt es auch Kontrollen, bei denen Polizisten in Zivil gezielt nach Handy-Sündern Ausschau halten. Ansonsten gehen der Polizei bei Streifenfahrten Handy-Sünder immer mal wieder als "Beifang" ins Netz. Das Schuldbewusstsein der erwischten Autofahrer ist unterschiedlich ausgeprägt. "Es gibt Leute, die wissen, was sie falsch machen. Es gibt aber auch Leute, die mit dem Spruch kommen: 'Kümmern Sie sich um die Kinderschänder, Falschparker oder um die anderen – nur nicht um mich.'" Deshalb sei es wichtig, so viel wie möglich aufzuschreiben, was die Beamten gesehen haben. "Denn das Gericht verlangt, ob wir Sprech-, Hand- oder Tippbewegungen und das Handy noch dazu gesehen haben. Das reine mit dem Gesicht nach unten gucken, zählt leider nicht", so Tänzler.

Für Polizisten ist es schwierig, Handy-Sünder bei einer Verkehrskontrolle zu erwischen | Bild: rbb/Marie Asmussen

"Schlimmer ist das Lesen und Schreiben von Textnachrichten"

Bei dieser Kontrolle am Hardenbergplatz erwischen die Polizisten Autofahrer ohne Führerschein, mit Verdacht auf Alkohol im Blut oder mit verkehrsuntüchtigen Wagen - aber keine Handy-Sünder. Dass es sie es trotzdem gibt, sehe ich vom Bus aus, mit dem ich Richtung Berlin-Mitte weiterfahre. Auf der Fahrspur nebenan lenken manche Fahrer den Wagen mit einer Hand, tippen mit der anderen oder gucken konzentriert nach unten auf das Smartphone statt geradeaus auf die Straße. Was im Straßenverkehr wie gefährlich ist, weiß Siegfried Brockmann, leitender Unfallforscher der deutschen Versicherungswirtschaft. Wir sitzen in einem Café am Boulevard Unter den Linden, mitten drin im Großstadtverkehr. Für Brockmann ist das klassische Telefonieren während der Fahrt nicht unbedingt das Hauptproblem, egal ob mit dem Handy am Ohr oder über eine Freisprechanlage. Die Ablenkung ist in beiden Fällen ähnlich, sagt er. "Schlimmer ist es tatsächlich, nicht auf die Fahrbahn zu schauen – und das ist beim Thema Lesen und Schreiben von Textnachrichten der Fall."

Abhängigkeit vom Smartphone

Darauf am Steuer zu verzichten, das falle vor allem jungen Leuten verdammt schwer, sagt Brockmann. In Laborversuchen haben er und seine Leute getestet, wie Probanden reagieren wenn im Smartphone eine Nachricht eingeht und sie nicht sofort draufgucken können. "Sie haben eine andere Körpertemperatur bekommen. Also alles normale Suchtverhaltensanzeichen, die dazu führen, dass man sich solche Probleme auch schön redet. Der Punkt ist auch, dass es 100 Mal gut gegangen ist. Aber irgendwann hat man dann mal einen Schätzfehler. Vor allem junge Leute machen dies besonders häufig und sind dann auch besonders häufig nicht erfahren genug." Nun kann man das Smartphone während der Fahrt mit einer speziellen App stilllegen. Im Prinzip sinnvoll, findet Siegfried Brockmann, aber: "Wenn man das freiwillig macht, trifft es immer eine Klientel, die sehr sicherheitsbewusst ist. Diejenigen, die das Thema Whatsapp und die Frage, wie lange kann ich es aushalten ohne zu schauen, was neu eingegangen ist, nicht anders umgehen können, werden sich eine solche App nicht herunterladen."

Selbst U-Bahnfahrer, die in einen Bahnhof reinfahren, erleben, dass Menschen beispielsweise zu dicht am Gleis stehen und das Telefon in der Hand haben. Petra Nelken, BVG-Pressesprecherin

Viele Fußgänger mit Handy vor der Nase

Nach dem Café Unter den Linden ist der Alexanderplatz mein nächstes Ziel. Hier treffe ich Petra Nelken, die Pressesprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe. Aus dem Bahnhofsgebäude strömen unablässig Menschen raus auf den Platz, viele mit leicht geneigtem Kopf und dem Handy vor der Nase. Wir beobachten, wie sich die Straßenbahnen klingelnd zwischen all den mehr oder weniger abgelenkten Fußgängern über den Alex schieben. Die Fahrerinnen und Fahrer sind hochkonzentriert und jederzeit bremsbereit, versichert mir Petra Nelken. "Aber der Bremsweg einer Straßenbahn ist genauso lange wie die Straßenbahn selbst und – was ganz viele Menschen vergessen – selbst wenn die Kolleginnen und Kollegen die Straßenbahn zum Halten kriegen, machen sie das mit einem gewaltigen Ruck. Wenn sie keinen Menschen auf dem Gleis anfahren, so fallen doch im Zug viele Menschen um."

Dabei gibt es immer wieder Knochenbrüche und andere schlimme Verletzungen. Manchmal hilft auch keine Vollbremsung mehr - so wie vor einiger Zeit in Oberschöneweide. "Eine Fahrradfahrerin, die unter die Straßenbahn gekommen ist, hatte das Handy noch in der Hand", berichtet die BVG-Sprecherin. Die Straßenbahn ist eine gewaltige Maschine und ist immer die Stärkere, gibt Nelken zu bedenken. Die Frau hat den Zusammenstoß nicht überlebt. Vielen Straßenbahn- und Busfahrern sitzt die Angst vor solchen Unfällen im Nacken. Und nicht nur denen, sagt Petra Nelken. "Selbst U-Bahnfahrer, die in einen Bahnhof reinfahren, erleben, dass Menschen beispielsweise zu dicht am Gleis stehen und das Telefon in der Hand haben."

Smartphone als Navigationshilfe am Fahrradlenker

Auf dem Alexanderplatz kommt mir Lisa entgegen – mit dem Telefon in der Hand. Sie nutzt das Gerät auch beim Radfahren als Navigationshilfe, erzählt sie mir. Dafür hat sie extra eine Halterung am Lenker. Und wenn nun während der Fahrt eine Whatsapp-Nachricht eingeht, was macht sie dann? "Kommt darauf an, wie der Straßenverkehr aussieht, ob ich es lesen will und anhalte oder vielleicht schaue ich doch schnell mal drauf während des Fahrens." Wenn die Polizei sie dabei erwischt, wären 55 Euro Bußgeld fällig. Mit dem Smartphone auf dem Fahrrad, sagt sie, ist ihr noch nichts Gefährliches passiert. Zu Fuß hat sie aber schon mehrere Fast-Zusammenstöße mit Straßenlaternen erlebt. Auch deshalb versucht die 26-Jährige inzwischen, das Handy ab und zu in der Tasche stecken zu lassen. Manchmal komme es ihr schon komisch vor, eine lange Strecke aufrecht zu laufen – mit dem Kopf nach oben, meint die junge Frau. "Dadurch, dass man sich durch die vielen Plattformen, einen unendlichen Strom zuführen kann, ist es ungewohnt, mal mit einem klaren Kopf ohne irgendetwas anderes durch die Welt zu gehen." Gesünder ist es auf jeden Fall ohne Handy vor der Nase. Nicht nur zu Fuß, sondern auch auf dem Fahrrad und beim Autofahrern.

