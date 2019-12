Zu den Besitzern gibt es keinen Kontakt, weil die Kontoinhaber gestorben und die Erben nicht erreichbar sind oder Menschen vergessen haben, dass das Konto noch besteht.

In Großbritannien entstand die Idee, das Geld solcher Konten für soziale und Klimaschutzzwecke zu nutzen. In Deutschland arbeitet ein Netzwerk ebenfalls an einer solchen Regelung. Der Bund müsste aber zunächst ein entsprechendes Gesetz erlassen, das dies auch ermöglicht.