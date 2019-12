Der Fund eines verdächtigen Koffers am Berliner Hauptbahnhof hat am Sonntagmorgen zu Verzögerungen im Bahnverkehr geführt. Der S-Bahn-Verkehr war zwischen Tiergarten und Friedrichstraße über eine Stunde lang unterbrochen, wie eine Sprecherin der Bahn sagte. Fern- und Regionalzüge hielten nicht an den oberen Gleisen des Hauptbahnhofs.

Die Ebene +1 des Berliner Hauptbahnhofs war wegen des Koffers von der Bundespolizei gesperrt worden. Nach der Überprüfung des Gepäckstücks durch die Bundespolizei, konnte der Polizei-Einsatz der Bundespolizei gegen 10 Uhr wieder beendet werden. Der Inhalt des Koffers hatte sich bei der Untersuchung durch Spezialisten als ungefährlich herausgestellt.