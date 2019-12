rbb/Juliane Güldner Audio: Inforadio | 11.12.2019 | Lisa Steger | Bild: rbb/Juliane Güldner

Verhandlung im Oberverwaltungsgericht - Streit um Uferweg am Griebnitzsee geht in die nächste Runde

11.12.19 | 08:30 Uhr

In dem jahrelangen Streit um einen Uferweg am Griebnitzsee in Potsdam könnte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwoch ein Urteil fällen. Dem Gericht liegen Klagen von 20 Anwohnern vor. Von Lisa Steger

Seit Ende September 2019 verhandelt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Klagen von 20 Anwohnerfamilien am Griebnitzsee in Potsdam. Sie wohnen an der Strecke, die knapp drei Kilometer lang ist und zwischen dem S-Bahnhof Griebnitzsee und dem Schloss Babelsberg verläuft. An diesem Ufer liegen denkmalgeschützte und zum Teil sehr bekannte Bauten, wie beispielsweise die Truman-Villa. Am Mittwoch verhandelt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erneut über den Fall. Ob auch ein Urteil gefällt wird, ist ungewiss.



Fremde im eigenen Garten

Der Bebauungsplan sieht an dieser Stelle einen öffentlichen Rad- und Spazierweg vor. Das Problem: Der Weg verliefe zum Teil durch die Gärten der Anwohner und würde sie zerschneiden. Die Stadt müsste einige Eigentümer enteignen, denn freiwillig verkaufen wollen sie nicht. Zudem müsste Potsdam die Eigner entschädigen, weil der Wert ihrer Anwesen durch den öffentlichen Weg sinken würde. Das Areal ist geschichtsträchtig. In der DDR patrouillierten hier auf dem "Kolonnenweg" die Grenztruppen der Nationalen Volksarmee. Der sozialistische Staat hatte zuvor die Anrainer enteignet. Nach der Wende fielen die Flächen der Bundesrepublik Deutschland zu. Einige gingen zurück an jüdische Familien, die bereits von den Nazis enteignet worden waren. Die meisten Grundstücke und Villen jedoch verkaufte die Bundesrepublik an privat. Und zwar – nicht unerheblich – komplett mit den Seegrundstücken. Unterdessen nutzten Spaziergänger und Radfahrer den früheren Postenweg zwischen Villen und Wasser. Keiner beschwerte sich.

Stadt fiel im ersten Anlauf durch

Bereits 2007 beschloss Potsdam einen ersten Bebauungsplan für den Uferweg. Zahlreiche Anwohner klagten; sie bekamen im Jahr 2009 vor dem Oberverwaltungsgericht Recht. Tenor des Urteils: Der Postenweg sei nie ein öffentlicher Weg gewesen, die Nutzung durch Radfahrer und Spaziergänger, so hieß es, war von vornherein "unberechtigt". Und: Ein Uferweg würde den Wert der Häuser und Gärten mindern, das habe die Stadt nicht ausreichend berücksichtigt. Kurz nach dem Urteil sperrten mehrere Anwohner die Grundstücke vor ihren Häusern. Einige bis heute. Knapp anderthalb Kilometer sind nun nicht mehr zugänglich.

Zweiter Anlauf mit Korrekturen

Im Jahr 2016 hat Potsdam einen neuen Bebauungsplan beschlossen. Gegen den richten sich nun abermals 20 Klagen. Zum zweiten Mal landet der Uferweg also vor dem Oberverwaltungsgericht. Beim Prozessauftakt im September ließ die Vorsitzende Richterin durchblicken, dass die Stadt Potsdam diesmal bessere Chancen habe. Unter anderem, weil der vier Meter breite Weg nun näher am Ufer verlaufen soll. "Die Diskussion um die Wegführung nahm breiten Raum ein", so die Vorsitzende. Zudem begründe der neue B-Plan genauer, warum Potsdam einen solchen Weg genau dort haben möchte, obwohl es schon genug Erholungsorte in Potsdam gebe. "Die Begründung ist plausibel, nachvollziehbar und schlüssig", so die Vorsitzende. "Das Areal ist landschaftlich reizvoll und geschichtsträchtig, das sind aus unserer Sicht hinreichende Gründe." Auch die Tatsache, dass Familien, die schon von den Nazis oder von DDR-Behörden enteignet wurden, jetzt wieder von Enteignung betroffen sein könnten, stehe dem Plan nicht entgegen: "Das heißt nicht, dass es erneut eine unrechtmäßige Enteignung sein würde."

Prozess in dem größten Saal des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg

Biber wollen ein Zuhause

Die Anwälte der Villenbesitzer halten dagegen. "Hier wird ein Nachbarschaftskonflikt künstlich erzeugt", sagt Christoph Partsch, der 14 Kläger vertritt. Und: "Es gibt auch ein nördliches Ufer mit Villen, dort kann man auch einen Weg bauen." Die Anwohner fürchten um ihre Nachtruhe, sagen die Anwälte, und die Gefahr von Einbrüchen steige. Manche Kläger berufen sich auch auf den Artenschutz. Für dieses Thema hatte sich der Senat im September einen ganzen Verhandlungstag lang Zeit genommen. Seit der Sperrung im Jahr 2009, berichtet ein Villenbesitzer, habe sich ein Biber auf dem Grundstück angesiedelt: Lärm durch Radfahrer und Spaziergänger würden das Tier aus seiner neuen Heimat vertreiben. Strittig ist auch, wie viele Fußgänger und Radfahrer zu erwarten wären. In der Begründung des zweiten Bebauungsplanes ist auf Seite 48 die Rede von "204 Fußgängern und 213 Radfahrern" nahe dem S-Bahnhof Griebnitzsee, allerdings datiert die Zählung der Stadt Potsdam von 2006. E-Bikes wurden nicht extra gezählt, moniert ein Anwalt – einer von zehn, die die Kläger zusammen aufgeboten haben.

Uferstreit droht auszuufern

Über 30 Aktenordner hatten die Anwälte im Oberverwaltungsgericht aufgetürmt. Der Uferstreit scheint uferlos, zumal das Oberverwaltungsgericht in seinem Urteil die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zulassen kann. Selbst wenn die Stadt Potsdam in beiden Prozessen Recht bekäme, müsste sie sich anschließend mit jedem der 20 Kläger über die Höhe der Entschädigung einigen. Mehrere Prozesse sind zu erwarten, erklärte die Vorsitzende. Allerdings nicht im OVG, sondern in anderen Gerichten. "Das ist nicht unsere Aufgabe", so die Juristin. Der Uferweg am Griebnitzsee wird also erst in Jahren entstehen. Wenn überhaupt. Ein Anwalt nennt am Rande des Prozesses eine Zeitspanne von 30 Jahren als realistisch. Die Stadt Potsdam hat sich auf diesen Fall jedoch schon vorbereitet und vorsichtshalber Geld eingeplant: Verfahrenskosten inklusive sind es bisher rund 13 Millionen Euro.

