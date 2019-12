Einbruch in Potsdam-Drewitz

Die zwei Menschen, die beim Sturz aus einem Wohnhaus in Potsdam-Drewitz schwer verletzt wurden, sind "selbständig gesprungen." Dies teilte Polizeisprecher Reinhold Hüpkes dem rbb am Sonntag auf Anfrage mit. Der mutmaßliche Einbrecher, der am Samstag in diesem Zusammenhang festgenommen wurde , sei wieder auf freiem Fuß. Die beiden Schwerverletzten hätten während einer Befragung angegeben, sie seien nicht gestoßen worden, sondern gesprungen - "aus Angst, weil jemand, den sie nicht kannten, die Wohnungstür eingetreten hat."

Ursprünglich war die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Dieses könne nun ausgeschlossen werden, hieß es: "Wir haben es hier mit einem Hausfriedensbruch, einer Körperverletzung und einer Bedrohungslage zu tun." Die Ermittlungen der Kripo der Polizeidirektion West dauern an.

Nach Darstellung der Polizei wurden Beamte am Samstag gegen 4 Uhr morgens in den Hertha-Thiele-Weg in Potsdam-Drewitz gerufen. Nachbarn hatten dort eine beschädigte Wohnungstür bemerkt und einen Einbruch vermutet. Beim Eintreffen fanden die Polizisten einen 24 Jahre alten Mann und eine 27 Jahre alte Frau auf dem Gehsteig vor dem Gebäude liegend. Sie waren offenbar aus einem der Fenster ihrer Wohnung gestürzt.

In der Nähe stießen die Polizisten auf einen 23-Jährigen. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 am Samstag sagte, hätten die Ermittlungen ergeben, dass der Mann zuvor in die Wohnung der Verletzten eingebrochen war. Der Mann war festgenommen worden, da die Polizei zu diesem Zeitpunkt ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausschließen konnte.