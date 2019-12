Nach dem Mord an einem Tschetschenen im Kleinen Tiergarten in Berlin will offenbar der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen. Medienberichten zufolge verdächtigen die Ermittler staatliche russische Organe als Auftraggeber.

Gut drei Monate nach dem Mord an einem 40 Jahre alten Tschetschenen in Berlin will offenbar der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich ziehen. Das berichtet tagesschau.de am Dienstag. Demnach verdächtigen die Ermittler staatliche russische Organe als Auftraggeber für die Tötung des Mannes. Zuletzt habe es einen wichtigen Durchbruch bei den Ermittlungen gegeben: Der in Berlin in Untersuchungshaft sitzende Verdächtige habe als mutmaßlicher Mörder in einem anderen anderen Fall identifiziert werden können.

Ein Sprecher der obersten Strafverfolgungsbehörde in Karlsruhe bestätigte bislang nur, dass das Verfahren bislang noch nicht von der Bundesanwaltschaft übernommen wurde.