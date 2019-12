Ein 30-jähriger Mann hat bei der Polizei gestanden, einen gleichaltrigen Bekannten getötet zu haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der mutmaßliche Täter in der Nacht zu Dienstag bei der Polizei in Bayern gemeldet und dort angegeben, seinen Bekannten in dessen Wohnung in der Heerstraßen im Spandauer Ortsteil Staaken erstochen zu haben. Hintergrund war der Aussage zufolge ein Streit zwischen den beiden Männern.

Nachdem Beamte der Berliner Polizei in der angegebenen Wohnung tatsächlich einen offenbar gewaltsam zu Tode gekommenen Mann fanden, wurde der geständige 30-Jährige vorläufig festgenommen. Die 1. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.