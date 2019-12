Beim Mittagessen an Berliner Schulen ist es oft zu voll, zu laut und zu hektisch: Das kritisieren laut einer Umfrage vom "Berliner Bündnis für Qualität im Ganztag" Lehrer, Erzieher und Eltern der Schüler. Seit August ist das Schulessen für Erst- bis Sechstklässler in Berlin kostenlos. Der Senat wollte mit diesem Beschluss erreichen, dass auch Kinder aus ärmeren Familien ein warmes Mittagessen bekommen.

Die Zahl der Kinder, die in der Schule essen, ist seitdem deutlich gestiegen - laut der Umfrage um 58 Prozent. Weil in der Mensa oft nicht genügend Platz ist, muss teilweise auch in Horträumen gegessen werden und in verschiedenen Schichten nacheinander.