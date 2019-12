Der Zusteller eines DHL-Subunternehmens soll die Pakete geplündert haben, die in einem Neuköllner Gebüsch gefunden worden sind. Die Verbraucherzentrale weiß, welche Rechte betroffene Kunden haben und worauf sie beim Versand in der Adventszeit achten sollten.

Wenn ein Paket trotz meiner Nachforschung nicht mehr von DHL gefunden werden kann, haftet dann der Paketdienstleister dafür. Aber dafür muss man darlegen, was in dem Paket drin war und im besten Fall auch die Rechnung aufbewahren und hinzufügen. Dafür gibt es Formulare von DHL. Kann man den Schaden nachweisen, bekommt man seinen Schaden erstattet.

rbb: In einem Gebüsch in Berlin-Neukölln sind dutzende geplünderte Pakete gefunden worden. Welche Rechte habe ich als Kunde, wenn mein Paket von einem Zusteller geplündert wird?

Wir bekommen immer wieder Beschwerden dazu, dass der Kundenservice nicht erreichbar ist oder Beschwerden nur textbausteinartig abgearbeitet werden. Das sehen auch wir als großes Problem an, weil wir hier in einem juristischen Bereich unterwegs sind mit relativ geringen Streitwerten. Die Pakete sind nur ungefähr mit 500 Euro versichert. Das heißt, selbst für kleine Summen muss der Kunde direkt eine Klage bei Gericht einreichen . Wir fordern deshalb, dass die Schlichtung bei der Bundesnetzagentur für beide Seiten verbindlich wird. Für die Kunden ist es einfacher, ihren Ansprüchen Gehör zu verleihen. Und das auf einem viel unbürokratischerem Weg, als für kleine Summen direkt Klage einreichen zu müssen.

Auch wenn es teurer ist: Wir empfehlen bei wichtigen Sendungen wie Geschenken in der Weihnachtszeit Paketsendungen. Denn es ist so, dass man Päckchen nicht nachvollziehen kann, weil sie keine Sendungsverfolgungsnummer erhalten. Der Transporteur muss dann keine Haftung übernehmen. Das ist im Fall wie den verschollenen Paketen in Berlin-Neukölln sehr ärgerlich. Den Schaden bekommt man nur ersetzt, wenn es ein Paket war.

Haben Sie noch weitere Tipps, wie Lieferungen in der Weihnachtszeit entspannt verschickt werden können und ankommen?

Der ultimative Tipp für den Paketversand in der Vorweihnachtszeit ist, das Paket rechtzeitig zu loszuschicken. Noch ist genügend Zeit. Man sollte nicht auf die Werbung vertrauen, die sagt, "am 20. bestellt, am 24. geliefert", das gilt auch für das selbst verschicken. In der Weihnachtszeit sind unglaublich viele Pakete unterwegs, alle sind da im Stress, auch die Paketboten. In der Regel sollte man mindestens eine Woche mehr Zeit einplanen, auch wenn in der Regel die Laufzeit nur zwei Tage sind.