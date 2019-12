Bild: dpa/Marc Müller

Tipps zum Umgang mit Feuerwerk - Wer wann wo böllern darf und was es zu beachten gibt

27.12.19 | 14:17 Uhr

Im Schnitt verletzen sich zu Silvester in Berlin geschätzt 50 bis 70 Menschen so schwer beim Böllern, dass sie ins Krankenhaus müssen. Meist sind es junge Männer, doch auch Kinder sind darunter. Dabei lassen sich Unfälle mit Feuerwerk durchaus vermeiden.



1. Nur zu Silvester böllern

Auch wenn die Realität anders aussieht: Das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk ist in Berlin nur vom 31. Dezember ab 18 Uhr bis zum 1. Januar um 7 Uhr morgens erlaubt. Das Abbrennen von Feuerwerk der Kategorie 2 (Raketen, Böller, Kanonenschlägen, Feuerwerksbatterien) zu anderen Zeiten ist verboten - egal, ob auf öffentlichem oder privatem Grundstück. Für besondere Anlässe kann eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Kleineres Feuerwerk wie Knallerbsen und Knallteuefel dürfen ganzjährig verwendet werden.



2. Nur legales Feuerwerk zünden

Für die Feuerwerkskörper, die zu Silvester gezündet werden dürfen, gelten strenge Sicherheitsbestimmungen: von Herstellung über Verkauf bis zum Abbrennen. So dürfen in Deutschland nur Feuerwerkskörper gezündet werden, die von der Bundesanstalt für Materialforschung -und prüfung (BAM) zugelassen sind. Das gilt auch für Feuerwerk, das aus anderen Ländern eingeführt wurde. Es trägt neben Verwendungshinweisen in deutscher Sprache ein CE-Zeichen samt Kennummer der Prüfstelle. Fehlen diese, handelt es sich vermutlich um illegale Böller. Auf der Internetseite des BAM finden sie genaue Hinweise zu CE-Zeichen und Registriernummern [bam.de].

Illegale Böller können über eine erheblich höhere Sprengkraft verfügen und es besteht die Möglichkeit, dass sie vorzeitig explodieren. Die Einfuhr und der Verkauf von solchen Böllern, zum Beispiel aus Osteuropa, sind nach Paragraf 5 des Sprengstoffgesetzes verboten. Wer Knaller ohne Zulassung zündet, verhält sich ordnungswidrig und kann anschließend für mögliche Personen- und Sachschäden haftbar gemacht werden.

3. Nur im Freien und mit Sicherheitsabstand böllern

Raketen und Böller düfen nur draußen und in sicherem Abstand zu Gebäuden und Menschen gezündet werden. Aber auch Knallerbsen und andere eventuell kleinere Feuerwerkskörper gehören - bis auf Tischfeuerwerk - nicht in Räume oder gar in Jacken- oder Hosentaschen. Keinesfalls sollten Böller in der Hand gezündet werden. Empfohlen wird ein Sicherheitsabstand von acht Metern bei Raketen, bei kleineren Krachern mindestens einen Meter. Raketen sollten auf ebener fläche stabil aufgestellt werden, damit sie nicht umkippen oder rutschen. Sie sollten niemals auf Personen oder Tiere gerichtet sein und nicht in der Nähe von Tankstellen, Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altenheimen, Fachwerkhäusern und Gebäuden gezündet werden, die mit Reet gedeckt sind.



Feuerwerkskörper sollten auch nicht manipuliert und Blindgänger auch nicht eingesammelt und ein zweites Mal angezündet werden, weil sie in der Hand explodieren könnten. Nicht gezündete Knaller besser mit Wasser übergießen und im Restmüll entsorgen.



4. Wer was wie und an wen verkaufen darf

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 - also Raketen, Batterien, Verbundfeuerwerk, Römische Lichter oder Knallkörper - dürfen nur von 28. bis 31. Dezember verkauft werden. Und dann auch nicht im Freien oder aus einem Kiosk heraus, sondern nur aus geschlossenen Räumen. Der Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten.

5. Tiere vor Silvesterlärm schützen

Viele Haus- und Wildtiere leiden unter den knallenden, lauten Geräuschen. Sie zeigen ängstliches Verhalten, verkriechen sich oder geraten sogar in Panik. Haustiere lassen sich mitunter beruhigen, wenn Jalusien und Vorhänge vorgezogen sind und in den Räumen Licht und Musik eingeschaltet ist. Tiere, die sich verkriechen, sollten in Ruhe gelassen werden, rät die Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin. Auch nicht ängstliche Hunde sollten rund um Silvester nur an der Leine ausgeführt werden. Katzen mit Freigang sollten am Silvesterabend am besten im Haus bleiben. Für Vögel in Stadtnähe ist die Belastung durch Feuerwerk besonders hoch. In Grünanlagen, Wäldern und Parks sollte das Böllern daher möglichst unterlassen werden.

6. Gebäude und Wohnungen sichern

Auch Haus und Wohnung sollten vor der Silvesternacht gesichert werden: Brandexperten raten, alle Fenster, Dachluken, Balkontüren und Garagentore zu schließen, sowie brennbare Gegenstände vom Balkon oder vom Haus zu entfernen.





