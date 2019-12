Markus Jüngling Berlin Mittwoch, 18.12.2019 | 20:17 Uhr

Zuerst ist festzuhalten, dass jeder verunglückte einer zu viel ist.

In der realen Welt, jenseits von Aktivisten und ihren Wunschvorstellungen hat man jeden Tag eine andere Wahrnehmung. In dieser Stadt wird alles für Radfahrer getan die sich aber ganz oft nicht an regeln halten und fahren wie es ihnen in den Kram passt. Viele, nicht alle, interessieren Verkehrsregeln so gar nicht.

Und das der Verkehrsfluss Vorrang hat, geht irgendwie auch jeden Tag an mir vorbei. In der Autohasserstadt Berlin bekommt man jeden Tag den Eindruck, es wird alles künstlich ausgebremst.