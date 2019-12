Bei Passow in der Uckermark

Bei einem Verkehrsunfall in der Uckermark sind am Mittwoch vier Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein PKW-Fahrer auf einer Straße bei Passow am Morgen offenbar eine rote Ampel und stieß mit einem VW-Transporter zusammen.

Bei dem Unfall wurde des 37-jährige Fahrer des Transporters schwer verletzt. Auch der 35 Jahre alter Fahrer des PKW sowie seine zwei Mitinsassen im Alter von 27 und 46 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Die vier Verletzten wurden in Kliniken nach Schwedt, Prenzlau und Pasewalk gebracht.