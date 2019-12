Die Tramstrecke vom Hauptbahnhof bis zum S- und U-Bahnhof Turmstraße wird voraussichtlich verlängert: Der Senat beschloss am Dienstag, dass die Strecke jetzt bis tief in den Westen Berlins führen soll.

Die neue Strecke soll demnach eine Länge von 3,8 Kilometern haben. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Tram für diesen Korridor das am besten geeignete Verkehrsmittel sei, hieß es. "Überlegungen dazu wurden seit längerer Zeit angestellt und werden im Hinblick auf die Erfordernisse der wachsenden Stadt nun forciert."

Die neue Straßenbahnstrecke vom Berliner Hauptbahnhof soll nicht nur bis zum U-Bahnhof Turmstraße führen, sondern Richtung Westen weiter bis zum S- und U-Bahnhof Jungfernheide. Das beschloss der Senat am Dienstag.

Laut Mitteilung gibt es auch schon eine "bevorzugende Variante" für die Strecke: zunächst entlang der Turmstraße und der Huttenstraße, knickt dann ab in die Wiebestraße, führt weiter über die Kaiserin-Augusta-Allee über den Charlottenburger Verbindungskanal, vorbei am Mierendorffplatz über die Osnabrücker Straße und den Tegeler Weg. Nach Unterquerung der Eisenbahnüberführung der Ringbahn soll die Strecke über die Max-Dohrn-Straße führen. Die Endhaltestelle befindet sich den Plänen zufolge am nördlichen Eingang des Bahnhofs Jungfernheide.