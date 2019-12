Die Jugendministerin von Brandenburg, Britta Ernst (SPD), hat bislang keine Hinweise auf eine Gefährdung des Kindeswohls in einem Kinderheim in Kriele (Havelland). Das ZDF-Magazin "Frontal 21" hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass in der Einrichtung schamanische Rituale an traumatisierten Kindern durchgeführt worden seien. Auch würden Kinder von Betreuern durch "Drauflegen" fixiert.