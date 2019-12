Waldbäume machen gerade harte Zeiten durch. Gleichzeitig ruhen angesichts des Klimawandels große Hoffnungen auf dem Wald. In Brandenburg schlagen bereits Forst-interessierte Berliner auf, so Enno Rosenthal, der auch Möchte-Gern-Waldbesitzer berät.

Enno Rosenthal: Von der Witterung her, hatten wir jetzt zwei miese Jahre. Es war im Sommer sehr trocken, dadurch hat der Wald Schaden genommen. Die größten Schäden waren natürlich die Brandschäden, aber es gab auch Sekundärschäden durch die Trockenheit, durch Schädlinge. Da haben wir besonders bei Fichten, Birken und Buchen Probleme - zunehmend aber auch bei Kiefern: Vom Süden nach Norden wandert die Pilzkrankheit Diplodia das Land herauf. Der Pilz ist sonst auch immer latent vorhanden, zeigt sich aber verstärkt durch die extrem trockenen Jahre.

rbb|24: Herr Rosenthal, Sie sind Vorsitzender des Waldbauernverbands in Brandenburg mit 2.500 Mitgliedern - darunter viele kleine Waldbesitzer. Da bekommen Sie sicher auch viel zum Waldzustand zurückgemeldet. Wie geht es dem Wald denn?

Für die Nadelbäume wäre aber problematisch, wenn wir wieder einen milden Winter kriegen. Sie sind darauf eingestellt, dass es eine Winterruhe gibt. Diese braucht der Baum, damit er seine Reserven in den Wurzeln sammeln kann. Die Nährstoffe können nicht in die Wurzeln zurückfließen, weil bei milden Temperaturen das Wachstum und die Transpiration nicht aufhören. Nadelbäume brauchen unbedingt Frost.

Im Moment haben wir weniger mit Trockenheit zu kämpfen, als mit zu viel Wasser: Solange es keinen Frost gibt, werden unsere Wege dadurch unbefahrbar.

Aber wir wollen nicht über die Naturerscheinungen jammern, sondern müssen uns Gedanken machen, wie wir Menschen besser damit umgehen. Es ist nicht so, dass durch extreme Wetterereignisse unser Wald insgesamt stirbt, sondern es gibt Anpassungsprozesse. Wir haben eine große Baumartenvielfalt und auch eine Vielfalt an Standorten - dadurch wird immer Wald da sein. Doch er wird sich möglicherweise in seiner Zusammensetzung verändern.